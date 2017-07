Pausa en conflicto por la coca; esperan fallo de TPC

Fotografia: DANIEL JAMES / LOS TIEMPOS Agrandar la foto + Twittear La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutcc) resolvió declarar una pausa de dos semanas en su movilización por la incorporación de cinco municipios: Pocona, Pojo, Tiraque, Colomi y Cocapata, al reglamento de la Ley General de la Coca y evaluar si esperará la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La decisión de declarar un cuarto intermedio en el bloqueo de caminos se tomó tras una reunión con el presidente Evo Morales, realizada el sábado en la Gobernación, donde el primer mandatario les pidió esperar el resultado del TCP, que admitió dos demandas de inconstitucionalidad. Después de la reunión, los dirigentes campesinos salieron desanimados porque el Presidente no les dio el uso de la palabra y les recomendó suspender los bloqueos del camino al oriente (en Colomi y Pocona) a tiempo de expresarles su preocupación por la muerte de un poblador durante el conflicto, Samuel Vallejos. El secretario ejecutivo de la Federación, Jhonny Pardo, dijo: "Sí nos hemos reunido con el Presidente y nos ha dicho que la ley que se ha dictaminado está en el TCP y ha manifestado que no se sabe hasta el momento si el TCP la va declarar inconstitucional; entonces, en vano sería la pelea". El secretario general de la Fsutcc, Pedro Quiroz, dijo que el sector declaró un cuarto intermedio y conformó un comité de bloqueos que será el encargado de evaluar el reinicio de las medidas en agosto. Dijo que tienen la impresión de que el presidente Evo Morales está mal asesorado por el ministro de Desarrollo Productivo, César Cocarico, que afirmó que el pedido de distribuir 700 de las 7.700 hectáreas previstas para Cochabamba "es inaceptable, porque sería destruir los parques nacionales". Quiroz pidió que el Ministro reflexione. "Ayopaya tiene su historia, en la guerra de la Independencia mantenía con el pijchu (...) Esa clase de autoridades nos están llevando al conflicto". TRIBUNAL ADMITIÓ DOS DEMANDAS El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió dos demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 15,16 y 17 de la Ley General de la Coca, aprobada en marzo y que legaliza 22.000 hectáreas de cultivos de coca en La Paz y Cochabamba, 7.700 en Cochabamba. La primera demanda fue planteada por los legisladores: Óscar Miguel Ortiz Antelo, Edwin Mario Rodríguez, Yerko Marín Núñez, Antonio Menacho y otros. La segunda por el diputado de oposición Wilson Pedro Santamaría. Con la admisión de los dos recursos se abrió la competencia del TCP para emitir un criterio de fondo sobre los artículos mencionados. La Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca) de La Paz respaldaron la presentación de las dos demandas ante el TCP. "NOS ESTÁN QUITANDO 700" El dirigente Pedro Quiroz de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutcc) explicó que durante la elaboración de la Ley General de la Coca se inscribieron 7.700 hectáreas para Cochabamba, porque 700 estaban destinadas a los cinco municipios. Añadió: "Algunos compañeros del trópico de Cochabamba no entienden que esas 700 hectáreas las ha presentado la Federación Única de Campesinos, ellos solamente tenían 7.000 y ahora nos están quitando". Hasta ahora, las seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca y de Yungas de Vandiola, en Totora, son las únicas que figuran en la Ley General de la Coca como zonas legales de cultivo. En tanto que los otros cinco municipios están fuera y argumentan que tienen una producción mínima desde tiempos ancestrales. Sin embargo, el ministro César Cocarico sostiene que los argumentos históricos son insuficientes, porque ahora la realidad es muy distinta, "se ha trastocado". Por otro lado, los dirigentes campesinos remarcaron que no intentan resolver ningún problema de límite con el reconocimiento de sus cultivos de coca como sostiene el Ministro. COMENZARÁN A ERRADICAR El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, anunció que el Gobierno empezará las tareas de erradicación de los cultivos de coca ilegal que estén al margen de la Ley General de la Coca, en Cochabamba y La Paz. Manifestó que el pedido de los cocaleros es "irracional" e "inaceptable", porque quieren destruir los parques nacionales Carrasco y Tunari. La Policía continuará resguardando la carretera Cochabamba-Santa Cruz para evitar bloqueos. "Los cocales ilegales, los que están fuera de los acuerdos que se han hecho con todos los productores son ilegales, están en zonas prohibidas; por tanto, estos cocales que están fuera de las comunidades legalizadas vamos a erradicar, no se racionaliza", dijo. Declaró que "el movimiento campesino no puede, a título de que somos del proceso de cambio, pedir lo que sea. Tenemos que ser responsables con el país, y pedir más espacios, más comunidades productores de coca; y pedir (que) dentro de los parques nacionales que se cultive (coca) es realmente irresponsable, eso no es ser del proceso de cambio, más bien es destruir el proceso de cambio", según declaraciones a medios estatales.