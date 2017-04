Periodista que entrevistó a Zapata trabaja en Bolivia TV

Fotografia: Captura ATB Agrandar la foto + Twittear El diputado opositor Amilcar Barral dio a conocer ayer que el periodista que entrevistó a Gabriela Zapata se llama José Luis Colque Jiménez, quien en la actualidad trabaja en el canal estatal Bolivia TV como consultor.

Barral obtuvo la información a través de una petición de informe escrito que efectuó al Ministerio de Gobierno. "Hemos recibido la respuesta en la cual nos hacen conocer que el señor José Luis Colque es el periodista que ingresó (al penal) junto a otra persona (camarógrafo), y en dos oportunidades, el 11 de febrero como el 15 de febrero, para llevar adelante esa entrevista", dijo.

En la respuesta que recibió Barral también se indica que el 11 de febrero ingresaron al penal junto a Colque el director de Régimen Penitenciario, Jorge López, y otras autoridades.

Ayer, tras conocerse la noticia, circularon imágenes en las que se ve a Colque junto al presidente Morales y Juanita Ancieta, líder de las Bartolinas en varios actos públicos.

Consultor de Bolivia TV

Las autoridades del canal estatal informaron que Colque "es oficialmente consultor en línea de la empresa, a partir del 20 de marzo de 2017", y que cuando se realizó la entrevista el comunicador "no era funcionario ni consultor de Bolivia TV".

El 19 de febrero, la red ATB emitió el trabajo, en el que, entre otros detalles, la expareja de Evo acusó al exasesor del Presidente Wálter Chávez y al líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, de fabricar la "mentira" sobre el supuesto hijo que tuvo con el Primer Mandatario.

Luego de que se generara una polémica sobre el material el 20 de febrero, el director de rontenidos de ATB, Jaime Iturri, reveló: "Como cualquier trabajo de freelance, nosotros hemos comprado la entrevista".

El 20 de febrero, el director de contenidos de ATB, Jaime Iturri, reveló que el canal que dirige compró la entrevista. "Como cualquier trabajo de freelance, nosotros hemos comprado la entrevista". Bolivia TV Autoridades del canal estatal informaron que Colque "es oficialmente consultor en línea de la empresa a partir del 20 de marzo de 2017", por lo que cuando se realizó la entrevista no era parte de Canal 7.