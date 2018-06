Personas con VIH exigen la destitución de Calvimontes

Agrandar la foto + Twittear Personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) exigen que el exministro Juan Carlos Calvimontes sea destituido del cargo de director general de promoción del Ministerio de Salud porque el año 2014 violó la confidencialidad de la que gozan los pacientes con esa enfermedad. La exautoridad reveló en esa ocasión la enfermedad que padecía el exmagistrado Gualberto Cusi. "Ante la designación de Juan Carlos Calvimontes como director de Salud, las personas que viven con VIH, además de los familiares, manifestamos nuestro repudio e indignación, ya que es una afrenta a nuestra dignidad. Exigimos la inmediata separación del cargo", dijo uno de los representantes de la Asociación Un Nuevo Camino (Asuncami) de La Paz y El Alto. Calvimontes fue cuestionado en los últimos tres años por la población, principalmente por las personas que viven con VIH, luego de la violar la Ley 3729, que establece la confidencialidad sobre la identidad del paciente y su derecho a la privacidad del padecimiento. Sostuvo que las personas que viven con VIH se reunieron de emergencia para analizar el tema y decidieron enviar la próxima semana una carta para expresar su rechazo por la posesión de Calvimontes al ministro de Salud, Rodolfo Rocabado. "Calvimontes es un peligro en el ejercicio de cargos públicos, ya que se trata de una persona que delinquió flagrantemente contra la Ley 3729. Vulneró la confidencialidad de una persona con VIH, con el agravante de haberlo hecho en el ejercicio del cargo de Ministro de Salud", agregó. El exministro fue rechazado también cuando en 2017 fue designado al cargo de presidente de la Caja Petrolera de Salud (CPS), a través de una resolución suprema del 10 de mayo de esa gestión. Las personas con VIH indicaron sentirse en riesgo por su seguridad de identidad, ya que creen que enfrentan otra vez la vulneración de derechos humanos que sufrieron en 2014. Aseguraron que en caso de no ser atendidos por el ministro de Salud enviarán una carta al presidente Evo Morales. Calvimontes en diciembre de 2014 reveló la enfermedad que padecía el exmagistrado Gualberto Cusi. Lo hizo violando varias normas vigentes en el país que protegen el derecho de las personas a la privacidad respecto a la enfermedad que sufren. La exautoridad justificó que las declaraciones fueron para precautelar a la población y pidió disculpas públicamente, ante la afectación que Cusi manifestó. La revelación fue cuando la exautoridad enfrentaba un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde fue suspendido de su cargo. En diciembre de 2014, Calvimontes pidió disculpas a Cusi. "Reconozco que he cometido un error, un exceso -ya lo dije en una oportunidad y lo repito- de forma muy sincera, pido disculpas al señor Gualberto Cusi, a su familia y a cualquier otra persona que con mis declaraciones haya podido afectar de alguna manera su integridad", declaró. Cusi rechazó tales declaraciones. "El daño que me hizo es incalculable; el pedirme disculpas no viene al caso", dijo. El proceso que le siguieron a Calvimontes fue extinguido en enero. Diputados de oposición rechazaron la designación de Calvimontes. El diputado Wilson Santamaría calificó la designación de "vergonzosa". "Rechazo la designación por dos razones: primero, por ser antiética, él (Calvimontes) violó la Ley 3729 (...) develando la salud extrema, irremediable e incontrolable de un ciudadano, en este caso del exmagistrado; segundo, falta de gente, ya no hay profesionales que quieran entrar al proceso de cambio", sostuvo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario