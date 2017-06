Piden al Defensor interceder por incremento de la tarifa de electricidad

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Bajo el argumento de que la electricidad es un servicio fundamental, el concejal alteño Javier Tarqui (SOL.bo) pidió al Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, velar por los intereses de la ciudadanía e interceder ante el incremento gubernamental del 3% a las tarifas de electricidad. A través de una carta enviada el pasado 26 de junio, Tarqui pidió a Tezanos Pinto "intervenir por el bienestar (...) y realizar las gestiones pertinentes con relación a la alza de tarifas". "Las tarifas deben fijarse con participación y control social. No consultaron a la población para este incremento, es decir que no están cumpliendo a la Constitución", afirmó el concejal. El Concejo Municipal discutirá hoy sobre el proyecto de ley que plantea congelar las tarifas de energía eléctrica en la urbe. La norma tiene el objetivo de resguardar la economía de la población. En tanto, la Federación de Juntas Vecinales, a la cabeza de Benigno Siñani, indicó que se tomarán medidas después de un ampliado general y no se descarta iniciar movilizaciones. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario