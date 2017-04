Policía advierte sobre pérdida de 5 competencias

Fotografia: Daniela Romero/Página Siete Agrandar la foto + Twittear La Policía Boliviana observa 21 artículos del proyecto del nuevo Código de Sistema Penal que le quitan al menos cinco competencias que actualmente tiene. Una comisión de oficiales tiene encuentros con asambleístas y otras instancias para hacer conocer sus sugerencias.

"La constitución está siendo violentada. El hecho de emplear algunos términos pretenden disgregar algunas competencias desde el punto de vista institucional", afirmó el director de la fuerza anticrimen, Johnny Aguilera, quien forma parte de la comisión policial destinada a hacer conocer las observaciones.

Los policías se reunieron ayer con los miembros de la comisión de y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados en la Academia Nacional de Policías (Anapol). Ahí expusieron sus preocupaciones.

Uno de los artículos observados del proyecto es el 389. En éste se establece que en cada Fiscalía Departamental "se organizará" la Unidad de Análisis Criminal.

El asesor legal de la entidad del orden, Alejandro Grandy, explicó que actualmente es la Policía la que tiene a su cargo esa unidad, por lo que se sugiere que ese artículo sea cambiado para que esta repartición siga organizada por la Policía Boliviana.

Asimismo, el artículo 391 señala que en caso de que el policía investigador cometa una falta, el fiscal a cargo le abrirá un proceso disciplinario. Sin embargo, la Policía se rige por la Ley 101.

"El proyectista genera una nueva norma disciplinaria, pero nosotros nos sometemos a la 101. Tiene que haber una corrección", manifestó Grandy.

Por otro lado, la nueva norma le quita a la Policía el trabajo científico que hace actualmente el Instituto de Investigaciones Técnico Científicos de la Universidad Policial (IITCUP).

El nuevo código indica que los exámenes de cualquier caso penal podrán realizarse en el Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF) o "en otros organismos o entidades, policiales o civiles, públicos o privados". El IITCUP no aparece acreditado en el artículo del código.

"Es una preocupación que no se tome en cuenta que del 100% de hechos, en el 1% acudió el IDIF y en el resto estuvo la Policía", apuntó Grandy.

En la misma línea, el artículo 426 establece que "serán designados peritos, quienes, según reglamentación aprobada por el IDIF, acrediten idoneidad en la materia".

"El IITCUP también debe certificar a los peritos. Tenemos más de 18 especialidades", dijo Grandy, y sugirió que en el nuevo Código de Sistema Penal se incluya a esta institución científica para que certifique a los nuevos peritos, toda vez que hay policías que estudian en Argentina ciencias forenses, por ejemplo.

La Policía pretende hacer conocer las observaciones a la nueva norma en las instancias hasta que se modifiquen los códigos.

Comisión señala que sigue el debate

El presidente de la comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, Franklin Flores, dijo que, tras la exposición de los policías sobre algunas limitaciones en sus funciones establecidas en el nuevo Código de Sistema Penal, se hará un seguimiento a lo que determine la Comisión de Constitución, instancia encargada de revisar la nueva norma.

"Está en debate. Nosotros, como parte que coordina con la Policía Boliviana, hemos escuchado todas las propuestas en relación con el proyecto. Estaremos acompañando por lo que el debate está abierto", dijo luego de terminar la intervención de la Policía.

El encuentro fue en la Anapol, donde funciona el IITCUP. Las autoridades policiales llevaron a los miembros de la Policía a conocer las diferentes unidades del instituto para que conozcan de cerca el trabajo de los profesionales uniformados y civiles. Lo que piden incluir Planificación El nuevo código señala que anualmente "las y los fiscales departamentales presentarán al Fiscal General su plan anual de prioridades y estrategias de persecución penal para su distrito". La Policía pide que sea incluida en el plan porque es la institución operativa de todos los casos.

El nuevo código señala que anualmente "las y los fiscales departamentales presentarán al Fiscal General su plan anual de prioridades y estrategias de persecución penal para su distrito". La Policía pide que sea incluida en el plan porque es la institución operativa de todos los casos. Valoración "Finalizada la averiguación preliminar el fiscal mediante resolución fundamentada, dispondrá lo siguiente (...)", señala el artículo 511 del nuevo código. La Policía sugiere ser incluida en la fase de la resolución, es decir que ambas instancias coordinen conclusiones.

"Finalizada la averiguación preliminar el fiscal mediante resolución fundamentada, dispondrá lo siguiente (...)", señala el artículo 511 del nuevo código. La Policía sugiere ser incluida en la fase de la resolución, es decir que ambas instancias coordinen conclusiones. Requisa El artículo 518 indica que "el fiscal o sus auxiliares podrán disponer requisas personales", así como de vehículos e inmuebles. La Policía propone hacer actuaciones de urgencia sin la presencia del fiscal.

El artículo 518 indica que "el fiscal o sus auxiliares podrán disponer requisas personales", así como de vehículos e inmuebles. La Policía propone hacer actuaciones de urgencia sin la presencia del fiscal. Comisión En la comisión de seguimiento e implementación del código participan ministros del área, sistema judicial y el fiscal general, pero no la Policía. Pide que sea incluido el comandante general. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario