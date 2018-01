Policía resguarda rutas nacionales e informa salida normal de buses

Fotografia: Carlos López / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La Policía reportó normalidad en las operaciones de las terminales de buses del país y aseguró que no hay informes de bloqueos en las principales carreteras, después que un sector del transporte pesado anunció un paro con corte de vías desde hoy. "La salida de buses de las terminales tanto de La Paz como en todas las capitales de departamento son completamente normales", dijo el subcomandante de la Policía, Max Moreno, desde la Terminal de La Paz. Entrevistado por la televisora Abya Yala, Moreno explicó que la Policía movilizó desde las cero horas de esta jornada varios grupos de policías a puntos estratégicos de las carreteras para evitar bloqueos. "Nosotros garantizamos la libre transitabilidad de vehículos", aseguró y pidió a la población tranquilidad, porque los nueve comandos departamentales del país están atentos ante cualquier bloqueo de vías. Asimismo, desde la terminal de buses de Cochabamba también se informó que hasta el momento que la salida de buses es nomal y no se tienen reportes de bloqueos en las rutas hacia el occidente y el oriente. Por su parte, el viceministro de Transportes, Galos Bonifaz, informó que también existe normalidad en la venta de combustibles en todo el país, como confirmaron los reportes de televisión y radio, después que una asociación de cisternas privadas anunció un paro. "Hasta el momento tenemos el reporte de que está siendo normal el abastecimiento de combustible", dijo. El viernes el Sindicato Mixto de Transportes en Carburantes Nacional e Internacional resolvió iniciar un paro indefinido desde hoy, junto a otro sector del transporte pesado, en contra del artículo 137 del nuevo Código del Sistema Penal, porque establecería una "triple sanción" en caso de un accidente de tránsito con muerte. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario