Premilitares: DDHH denunciará a Defensa por discriminación

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) anunció hoy que junto a los padres de familia presentará una denuncia por discriminación contra el Ministerio de Defensa ante el anuncio que hizo esta cartera de Estado de enviar invitaciones solo a los mejores estudiantes para cumplir con el servicio premilitar 2018-2019 Según el vicepresidente de la APDHB, Edgar Salazar, no hace falta ser "un estudioso o erudito" para que los jóvenes accedan a este servicio porque es un derecho legítimo que tienen. "Se está vulnerando la Constitución, la ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación porque a todas luces se ve que es un hecho discriminativo", aseguró Salazar en contacto con los medios. El representante indicó que en los próximos días sostendrán una reunión con los padres de familia a nivel nacional para acordar la presentación de la denuncia ante el Comité Nacional de Lucha Contra la Discriminación con el fin de frenar este tipo de reclutamiento. "Vamos a hacer nuestra denuncia ante aquella entidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y obviamente enviaremos la nota al Ministerio de Defensa para que retroceda en esta actitud discriminativa que hace una diferencia entre jóvenes", agregó. En pasados días, Defensa anunció que se encaraba una nueva forma de reclutamiento para los premilitares y que consistía en el envió de cartas personales, suscritas por el ministro de esta cartera de Estado Javier Zavaleta, a al menos 25.000 jóvenes que obtuvieron las mejores notas en la gestión pasada. De no llenarse el cupo, se procedería a la admisión de estudiantes con un promedio mayor o igual a los 60 puntos. Esta medida generó la molestia de los padres de familia de todo el país, quienes rechazaron este tipo de reclutamiento calificándolo como discriminatorio. Según el representante de la APDHB, no se entiende como desde una instancia estatal como el Ministerio de Defensa "se esté permitiendo este tipo de exclusividades para una población determinada en desmedro de otra población que tiene el mismo derecho".