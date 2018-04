Proyecto de ley busca prohibir concursos de belleza infantil

Fotografia: Página Siete Agrandar la foto + Twittear Debido a que los casos de violencia sexual van en ascenso cada año, en el municipio de La Paz, la presidencia del Concejo Municipal elaboró un proyecto de ley para prohibir eventos de belleza de niños incluso en unidades educativas. La propuesta establece además la restricción para que las niñas y niños de seis a 16 años sean imagen de gigantografías. La norma se tratará mañana. El presidente del Concejo Municipal, Pedro Susz, explicó que se buscará aprobar el proyecto de ley contra la hipersexualización prematura o temprana de niñas, niños y adolescentes. "Entre los aspectos más importantes que contempla la norma está la prohibición de concursos de bellezas ya que son la imposición de ciertos modelos de belleza que corresponden a una visión patriarcalista o machista de la sociedad", precisó. En su criterio, cuando esos modelos, patrones se trasladan a las niñas se induce a una serie de comportamientos como maquillarse o vestirse de una determinada manera o incluso a bajar de peso de forma forzada, lo que implica un riesgo para la salud. Uno de esos eventos más conocidos es el Miss Chiquitita, que se realiza en La Paz y en todo el país, donde participan niñas desde los tres años. "Yo quería que participe mi hijita, para que se desenvuelva mejor en público, para que no sea tímida", contó Miriam Y., madre de una pequeña de tres años que participó del concurso y ganó el segundo lugar. Aunque los organizadores prohibieron que las niñas se maquillen excesivamente hubo papás que exageraron. La autoridad municipal expresó que estos eventos también serán prohibidos en las unidades educativas. "Ahí serán las juntas escolares y los maestros los que controlarán que no existan esos eventos", precisó. También se restringirán otras actividades como los desfiles de modas de niñas, niños y adolescentes, la exhibición de gigantografías que usen a esos modelos y la participación de esta población en entradas folklóricas cuando se advierta que los adolescentes son inducidos a adoptar vestimentas o actitudes de adultos. "Es decir si se maquillan, usen minifaldas y no parecen niños sino adultos bailando", aclaró. Anunció que si se detecta entradas de niños que imitan a adultos, no se autorizará el evento o se interrumpirá la actividad, con apoyo de las Defensorías o la Guardia Municipal. Cualquier evento que se haga en espacios o ambientes públicos tendrá que requerir una autorización específica. Asimismo se establecerán normas más rígidas para la exposición de libros, revistas, CD o materiales que roce directamente con la pornografía u orientado a inducir esos comportamientos. El proyecto de ley a su vez dispone en uno de sus artículos que se capacite a los animadores de fiestas infantiles como los payasos para que dentro de sus actividades laborales eviten usar canciones, gesticulaciones o juegos que hagan parte de esta erotización temprana de las niñas principalmente. Reciben más de 40 denuncias De acuerdo con el reporte de la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia, en lo que va del año ya llegaron más de 40 denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. La directora de la Defensoría Municipal, Consuelo Tórrez, señaló que cada vez las víctimas son más pequeñas. "Nos llegan denuncias de niñas de seis años que son víctimas de violencia sexual", dijo. Asimismo resaltó que los agresores por lo general son personas cercanas a la familia, tíos, primos, hermanos o abuelos. El presidente del Consejo, Pedro Susz, dijo que existe preocupación, por eso se debe buscar las causas de esas agresiones. "Vimos que una de ellas es la erotización temprana o prematura de niños o adolescentes quienes son inducidos u obligados a imitar actitudes de los adultos en vestimenta, comportamientos y actividades", sostuvo el ejecutivo edil. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario