RSF: Bolivia, antepenúltimo en libertad de prensa en la región

Bolivia se ubica en el antepenúltimo lugar de Sudamérica en libertad de prensa, según datos procesados de la edición 2018 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Esa organización publicó ayer un informe al respecto. "En Bolivia, la prensa sobrevive en medio de una gran precariedad", se lee en el documento difundido.

De una lista de 10 países sudamericanos, Uruguay lidera la nómina. Al otro extremo, el último lugar lo ocupa Venezuela. En el penúltimo puesto está Colombia y en el antepenúltimo sitial se ubica Bolivia.

"El gobierno de Evo Morales, quien llegó a la presidencia en 2006, hace callar a los medios de comunicación críticos y los funcionarios no dudan en atacar en público a los periodistas de oposición o en emprender procesos judiciales para amordazarlos", se lee en el informe de Reporteros Sin Fronteras.

El informe cita el caso del periodista Wilson García Mérida, de quien se da cuenta que "fue acusado de sedición".

De igual forma en el documento se hace referencia al caso de la periodista Yadira Peláez, de quien se indica que se "enfrenta a un proceso penal por 'violencia política'". En torno al caso de Colombia, que ocupa el penúltimo lugar en Sudamérica, el informe detalla que ese Estado "sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas", dado que "las agresiones y los secuestros siguen siendo frecuentes". Sobre Venezuela, que ocupa el último lugar en libertad de prensa en América del Sur, el documento indica que la prensa independiente y la de oposición, al igual que los corresponsales internacionales "son constantemente el blanco de la Policía y de los servicios de inteligencia venezolanos".

En el reporte se establece que RSF "observa una ligera mejoría en la situación de la libertad de prensa del continente americano". No obstante, se agrega que "en numerosos Estados de América Latina persisten problemas como la impunidad, la violencia contra los periodistas y las políticas autoritarias frente a la prensa".

A nivel mundial, Bolivia ocupa el puesto 110 de 180 países. El ranking es liderado por Noruega, Estado que se ubica en el puesto número uno. El último sitial (180) lo ocupa Corea del Norte. En el último año, Bolivia bajó tres puestos. Ficha técnica Índice Reporteros Sin Fronteras (RSF) indica que los índices globales y regionales se calculan a partir de la puntuación de cada país, que se obtiene a partir de un cuestionario, que es respondido por expertos de todo el mundo, al que se suma un análisis cualitativo. "La situación es peor cuanto mayor es el índice", se lee en el informe.

Clasificación RSF establece en el documento que "la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que cada año evalúa la situación del periodismo en 180 países, muestra que existe de un clima de odio hacia los periodistas cada vez más marcado".

Tendencia En el reporte se indica que la edición 2018 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa "muestra un incremento de los sentimientos de odio hacia los periodistas".

Un adversario También se indica que cada vez más jefes de Estado elegidos de forma democrática ven a la prensa, ya no "como uno de los pilares fundamentales de la democracia", sino como "un adversario frente al cual muestran abiertamente su aversión".

Latinoamérica En el reporte de RSF se indica "en numerosos Estados de América Latina persisten problemas como la impunidad, la violencia contra los periodistas y las políticas autoritarias frente a la prensa".