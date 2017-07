Revelan irregularidades en liberación de atracador de Eurochronos

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Ronny Suárez Masalbi, alias el Mono, uno de los atracadores abatidos durante el tiroteo en Eurochronos que cumplía una condena de cinco años en la cárcel de Palmasola por los delitos de robo agravado y asociación delictuosa, quedó el libertad gracias a la Ley de indulto que beneficia a personas que cometieron un delito por primera vez. Sin embargo, la presidenta de Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Teresa Ardaya, informó que Suárez tenía otro proceso por los mismos delitos y se sometió a un juicio abreviado, el cual no figura en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap). Ardaya indicó que el juez a cargo de ese primer caso fue Wilson Arévalo, quien le impuso en 2013 una pena de privación de libertad de tres años a través de un proceso abreviado, pero, como existía la posibilidad de una suspensión condicional de la pena (porque la condena era de sólo tres años), el mismo juez le otorgó ese beneficio y Suárez no retornó a prisión. "No hay ninguna constancia de que esta condena se hubiese hecho conocer al juez de ejecución penal, única vía para que pueda establecerse los antecedentes penales. No hubo el aviso correspondiente al juez de ejecución de pena y, obviamente, tampoco se llegó al Rejap para establecer que había una anterior condena de tres años", dijo Ardaya, quien atribuyó esta responsabilidad a la secretaría del juzgado y al mismo juez Arévalo. Sin embargo, indicó que el Tribunal Departamental no puede iniciar ningún proceso en contra del juez porque ésta es una competencia del Consejo de la Magistratura a través de los jueces disciplinarios hacia las autoridades en ejercicio, "y Wilson Arévalo fue cesado en sus funciones justamente cuando se le agradeció funciones a otros jueces" como hace al menos dos meses. Caso Rivadeneira Por otro lado, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que el Ministerio Público abrió un proceso penal en contra del juez Sexto Cautelar de ese departamento, Fernando Rivadeneira, quien liberó al ciudadano brasileño Antonio Adao da Silva Costa, otro de los integrantes del atraco a Eurchronos y supuesto emisario del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil. A decir de Blanco, se investigará la resolución Rivadeneira con la que se favoreció al brasileño con arresto domiciliario en una audiencia que no contó con la presencia de representantes del Ministerio Público. Ante ello, Blanco dijo que se hizo conocer al juez que los fiscales no se presentarían porque se trataba de un caso que pertenecía a la Fiscalía de Beni y que, además, Rivadeneira no tenía competencia para llevar adelante la causa. EVALÚAN A PERITO DE DEFENSA Respecto al avance de las investigaciones correspondientes al atraco frustrado a la joyería, el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, aseguró que los elementos colectados del lugar de los hechos son sometidos a un análisis pericial y una investigación en materia balística, este último para determinar la procedencia del disparo que acabó con la vida de Lorena Torrez Torrico, quien, minutos antes, era utilizada como escudo humano por uno de los atracadores. Larrea informó también que la comisión de fiscales que investiga el caso evaluará la pertinencia de la participación del ciudadano alemán Dirk Smith en la investigación en materia balística tal y como lo propuso la familia de Lorena Torrez Torrico. Dijo que las investigaciones paralelas que puedan realizar los abogados de la víctima también serán valoradas de manera objetiva. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario