Revilla: Tenemos todo el interés de traer el CEDIB a La Paz

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo ayer que la comuna realiza un trabajo conjunto con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, para gestionar el traslado del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) a la Sede de Gobierno. Además, la autoridad explicó que el municipio tiene toda la disposición de traer este fondo documental a la ciudad.

"Hablamos (con Albarracín) de que podríamos, fácilmente la UMSA y el municipio paceño, trabajar de manera conjunta para traer este fondo documental a La Paz. Tenemos todo el interés de hacerlo y así lo hemos transmitido también al (director) del CEDIB", dijo Revilla.

Sin embargo, el alcalde indicó que los responsables que manejan el CEDIB deben decidir si dejarán Cochabamba y se vendrán a la Sede de Gobierno. Además, informó que este proceso demandará varios meses.

"Este será un proceso (que) no se hace de la noche a la mañana. Seguramente demorará unos meses hasta que esto se haga realidad. Si es que finalmente el CEDIB decide dejar Cochabamba y venir a La Paz para nosotros será muy satisfactorio", sostuvo Revilla.

El alcalde contó que mantuvo una reunión, la semana pasada, con el rector de la UMSA en la que abordaron diferentes temas. Entre estos, el desalojo del CEDIB de los predios de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

El domingo, Página Siete publicó una nota en la que la máxima autoridad de la UMSA, Waldo Albarracín, contó que gestiona predios para que el CEDIB tenga la opción de trasladar su fondo documental y sus oficinas a La Paz.

"Estamos estudiando esa posibilidad. Ayer (el jueves pasado) ya hablé con el alcalde de La Paz (Luis Revilla) y existe esa posibilidad. Claro que no hay espacios, pero no es mala idea. Pero tampoco queremos generar un conflicto entre la UMSA y la UMSS, pero si las circunstancias externas se dan de esa forma, obviamente podemos analizar la posibilidad de que el CEDIB pueda ser acogido por la UMSA", sostuvo Albarracín.

El 27 de marzo, la UMSS envió una carta al CEDIB para exigirle la devolución de los predios prestados, ubicados en Cochabamba. Un día después, los directivos del fondo documental solicitaron un diálogo con las autoridades universitarias para negociar la determinación.

El 7 de abril, las autoridades del CEDIB anunciaron oficialmente que dejan los predios universitarios de San Simón.

"Es un hecho. Procederemos al desalojo y al resguardo de nuestra documentación ante las serias amenazas de grupos de choque del rector de la San Simón y de la FUL hacia la integridad física del personal y el destrozo del patrimonio documental que tenemos", dijo entonces el director ejecutivo del CEDIB, Marco Antonio Gandarillas.

Consultado sobre las amenazas de supuestos grupos de choque al personal del CEDIB, el secretario de la UMSS, Néstor Guzmán, dijo que se dará todas las garantías que piden para desalojar los predios universitarios", enfatizó.

Sobre el desalojo del CEDIB, la ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca indicó ayer que se analizará el tema en una reunión "Veremos este tema hoy (ayer) en la reunión de gabinete", dijo.