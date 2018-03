Santa Cruz: demandan socialización sobre edificación de puentes

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El debate sobre la construcción de puentes que conecten a Porongo con la urbe cruceña toma fuerza en escenarios civiles ante la poca claridad que existe entre las autoridades y el sector privado. El urbanista y director del Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Regional (Cedure), Fernando Prado, observa una falta de planificación y un abandono en la sociedad civil. "Antes que definir la construcción de un puente hay que determinar en qué consiste el parque urbano metropolitano del río Piraí. Son temas que deben relacionarse", señaló. En opinión de Prado, ni a empresarios ni a políticos les interesa la planificación, pues a los primeros (la planificación) les frena la búsqueda de mayores utilidades, mientras que a los segundos "les amarra las manos para velar por sus intereses". El urbanista lamentó que no haya información suficiente sobre el cordón ecológico. "Es necesario y urgente una planificación urbana", concluyó. La ingeniera ambiental Patricia Mendizábal cree que, si bien las partes que intervienen en el tema de la construcción de los puentes manejan sus argumentos, no solo se deberían discutir los problemas sino también buscar alternativas con expertos civiles y ambientales. Mendizábal, que es vecina de la zona del Urubó, subrayó que con los problemas climáticos no se puede tener una pauta definida sobre los cambios geográficos e hidrográficos de la zona. 'Puentes sí, pero no así', rezan algunas publicaciones en redes sociales. Los internautas hacen uso de esta herramienta para expresa su malestar ante la situación. Asimismo, las críticas apuntan hacia la actitud de la Alcaldía cruceña y su posición en defensa del cordón ecológico. Ven que los planes de construcción de un edificio municipal también puede afectar las áreas verdes El activista Manuel Menacho, de la Coordinadora en Defensa de la Autodeterminación de los Pueblos y Medioambiente, criticó la postura de la Alcaldía cruceña, al decir que maneja un doble discurso, pues durante las actividades en defensa del cordón ecológico se comprometió a socializar los proyectos que se susciten en el espacio natural. "Las autoridades deben citar a la población a espacios abiertos y mesas de trabajo", dijo. Quienes también recomiendan una búsqueda de diálogo son los empresarios privados. El titular de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Luis Barbery, considera que debe haber una convergencia de criterios técnicos y estudios profundos en temáticas ambientales y que resolver el problema es urgente tanto para la población como para las inversiones. El concejal de Porongo Plácido Barón invitó a la ciudadanía a una reunión a realizarse hoy a las 10:00 en el lugar donde pretenden edificar el puente Bicentenario del lado del Urubó. El objetivo es debatir y marcar las pautas para la reunión del jueves en las instalaciones de Parques y Jardines. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario