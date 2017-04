Se congela acción impositiva y se trabajaría ley del artista

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, informó ayer que el Gobierno esperará una propuesta de ley de los artistas de Conamprobol antes de tratar el tema impositivo y otros aspectos para el sector. Arce remarcó que la ley de exención de impuestos está vigente. "Les hemos explicado que la política del Gobierno desde el año 2006 se mantiene invariable y que en realidad lo que vamos a hacer es esperar una propuesta de ley que van a traernos, para los artistas y músicos del país y trabajar en ello", señaló Arce en conferencia de prensa junto a los representantes de los artistas. Gonzalo Choquehuanca, presidente de la Confederación Nacional de Músicos Profesionales de Bolivia (Conamprabol), expresó su satisfacción con el acuerdo logrado y convocó a las demás organizaciones similares a unirse en torno a una sola organización. Por su parte, la ministra de Culturas y Turismo, Willma Alanoca, informó que el tema del impuesto a los artistas quedó en "statu quo", después de que el martes sostuvo una reunión con ese sector en la que se remarcó la necesidad de trabajar propuestas de ley del artista que incluya el tema de los impuestos y otros. Diversos grupos de artistas, de forma unánime, manifestaron que no es posible establecer un régimen impositivo sin que antes se apruebe una ley específica para el sector. Remarcaron que, al no contar con una ley del artista, existen vacíos legales, no solamente en temas impositivos, sino en otros temas. Alanoca manifestó que en la reunión con los artistas se acordó dos tareas a seguir: la primera es la presentación de un proyecto de ley del artista, que deberá incluir precisamente temas sociales, impositivos, entre otros; la segunda, el inicio de un periodo informativo sobre los alcances tanto de la normativa 2206 de Culturas y otras vigentes. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario