Suspenden viajes a Santa Cruz ante amenazas de Colomi

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Tras el cuarto intermedio que permitió anoche evacuar a cientos de movilidades varadas por el bloqueo en la población de Colomi, las terminales de La Paz y Cochabamba nuevamente suspendieron esta mañana la salida a Santa Cruza ante el temor de nuevos bloqueos. Tampoco existen viajes desde la capital oriental hacia la ciudad de Cochabamba. La suspensión por ocho horas permitió vaciar de movilidades y evacuar a cientos de pasajeros de todas las edades, que durante tres días estuvieron pernoctando en condiciones climáticas difíciles por bajas temperaturas y la falta de alimentos en plena carretera, según reportó radio Pío XII de la red Erbol. El dirigente de la Subcentral de Campesinos de Colomi, Edgar Arenas, dijo que no hay voluntad para resolver el problema, por lo que pidieron la renuncia del ministro de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico, además que la Federación de Campesinos instruyó rearticular el bloqueo en 16 provincias en el departamento de Cochabamba, indicó. Los pobladores de Colomi exigen el reconocimiento de 700 hectáreas de cultivos de coca como zona de producción tradicional, algo que el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico descartó por completo ayer en una conferencia de prensa efectuada en la ciudad de Cochabamba. Cocarico sostuvo que no corresponde admitir como zona tradicional porque la zonas pretendidas pertenecen a un parque nacional y los que fueron productores ya no pertenecen territorialmente a Colomi sino al Trópico de Cochabamba, que fueron incorporados a las áreas de cultivo legal dentro la nueva Ley General de la Coca. Entre tanto, el servicio de flotas de La Paz a Santa Cruz, y de Cochabamba a Santa Cruz se encuentran suspendidas y con pasajeros que esperan la orden de salida. Desde Colomi los productores anunciaron que en las siguientes horas retomarían las medidas de presión, tras la tregua acordada de manera pacífica con efectivos de la Policía Boliviana. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anticipó que no irán al diálogo con los pobladores mientras se produzcan medidas de presión.