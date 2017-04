Tariquía: Indígenas marchan en rechazo al ingreso de YPFB

Fotografia: Reporte Energía Agrandar la foto + Twittear Indígenas habitantes de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Bolivia-Tariquía, en el departamento de Tarija, decidieron salir este lunes en marcha desde sus comunidades hacia la ciudad capital, en rechazo a la decisión del gobierno del presidente Evo Morales de iniciar trabajos de exploración petrolera en el área protegida, a cargo de la subsidiaria YPFB Chaco en contrato con Petrobras. El dirigente indígena Francisco Romero dijo que tomaron conocimiento que el presidente Morales emitió un decreto supremo que autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a explorar y explotar en las áreas protegidas de la reserva natural. "Ahí comienza nuestra preocupación puesto que se contradice con todos los discursos que tiene el gobierno, la protección de la madre tierra, la protección a los pueblos originarios campesinos. Como decimos del dicho al hecho hay mucho trecho", manifestó en declaraciones a radio Aclo-Tarija de la red Erbol. Explicó que el área protegida se crea con habitantes dentro de la zona y para muchos tarijeños, Tariquía es el jardín que tiene Tarija, donde hay plantas, ríos, aves, peces, animales y otros que componen el ecosistema del área protegida. De acuerdo al despacho radial, la marcha será histórica y caminarán con la bandera de la paz para rechazar cualquier intromisión política. Romero indicó: "Quiero decir claramente: esta marcha es de los tariquineños y vamos a llevar estricto control de la marcha y quienes quieran sumarse que se sumen sin perjudicar. No vamos a permitir intromisión de nadie, no queremos que nos vengan a perjudicar con intromisión politiquera o con otros intereses personales. No lo hagan", emplazó. El inicio de la marcha de este lunes coincide con el viaje del presidente Evo Morales a Nueva York, Estados Unidos, a participar este martes 25 en el 71 periodo de sesiones de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que celebrará los 10 años de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entre tanto los indígenas rechazan la incursión de exploración sísmica 2D en el área de San Telmo y Astillero. También YPFB Chaco solicitó licencia ambiental para intervenir el Bloque Churumas. El Decreto Supremo 3107 del 15 de marzo determina que el 55 por ciento de la superficie de 246.870 hectáreas de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Bolivia Tariquía está comprometido por contratos petroleros y áreas reservadas a YPFB. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario