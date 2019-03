Agrandar la foto + Twittear Despu茅s de varias horas de reuni贸n, ayer los comunarios de Tariqu铆a resolvieron 聽exigir 聽al Gobierno la anulaci贸n de los contratos de exploraci贸n petrolera y 聽declarar a la reserva natural patrimonio intangible de la humanidad. Tambi茅n advirtieron con radicalizar las medidas para impedir el ingreso de maquinaria. "Exigimos la anulaci贸n del Decreto Supremo 2366, la anulaci贸n de los contratos petroleros, la anulaci贸n del plan de manejo de la reserva de Tariqu铆a por no ser consensuado, pedimos declarar 聽patrimonio intangible de la humanidad a la reserva de 聽Tariquia", son algunas de las resoluciones que aprobaron los pobladores para 聽defender Tariqu铆a. "Los comunarios decidieron romper el di谩logo con el Gobierno, advirtieron que no permitir谩n el ingreso de maquinaria de las petroleras", inform贸 la diputada Lorena Gareca, quien particip贸 de la reuni贸n que se realiz贸 el Chiquiac谩, comunidad que est谩 dentro de la reserva. En 聽la reuni贸n tambi茅n participaron el gobernador de Tarija, Adri谩n Oliva, 聽legisladores de oposici贸n, dirigentes c铆vicos y otras personalidades. Pero no se presentaron delegados de las petroleras YPFB Chaco, Petrobras, del Ministerio de Hidrocarburos ni 聽de la Polic铆a Boliviana, quienes 聽el 1 de enero se comprometieron llegar a Tariqu铆a ayer 聽(25 de marzo) 聽para dialogar sobre la exploraci贸n y explotaci贸n de hidrocarburos en esa reserva. El 聽pasado jueves, la Polic铆a us贸 la fuerza para que el Gobierno y las petroleras ingresen al 谩rea 聽y den inicio a las operaciones. Frente a ese accionar, c铆vicos, legisladores y autoridades departamentales de Tarija instalaron puntos de bloqueo y activaron medidas de defensa. La plataforma Unidos por Tariqu铆a comenz贸 a recolectar firmas y hoy 聽tiene previsto presentar una acci贸n de cumplimiento ante el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. "Se agotar谩n todas las instancias para luego acudir a cortes internacionales", anunci贸 el diputado Edgar Rend贸n. UAJMS solicit贸 licencia ambiental que permite 聽explorar en Tariqu铆a P谩gina Siete 聽/ La Paz El rector de la Universidad Aut贸noma Juan Misael Saracho (UAJMS), Gonzalo Gandarillas, inform贸 que 聽 solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente 聽la documentaci贸n 聽 por la 聽cual se resolvi贸 otorgar la licencia ambiental a las petroleras para explorar en la 聽Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariqu铆a. La autoridad de esa casa superior de estudios explic贸 que realizar谩n un an谩lisis t茅cnico y legal para verificar si se cumplieron con todos los requerimientos establecidos por ley para que operen las empresas petroleras en esa regi贸n, report贸 聽El Pa铆s de Tarija en su portal. "Esperamos que, a la brevedad posible, el Ministerio nos haga conocer las acciones preventivas y de mitigaci贸n de da帽os por la intervenci贸n petrolera en Tariqu铆a", sostuvo Gandarillas, quien anunci贸 que, una vez concluyan con el an谩lisis, la UAJMS brindar谩 un informe cient铆fico sobre el caso. Gandarillas advirti贸 que el ingreso de las firmas petroleras a la reserva podr铆a abrir paso a la ampliaci贸n de la frontera agr铆cola, a la deforestaci贸n y a la caza 聽furtiva. "Es un peligro, esto ya ocurri贸 a帽os atr谩s en la misma zona de conflicto", agreg贸. Por otro lado, ayer una comisi贸n de estudiantes, docentes y administrativos de la UAJMS 聽se traslad贸 hasta Chiquiac谩 Norte, para reforzar la defensa de Tariqu铆a. Petrobras, en un anterior comunicado, inform贸 que el proceso de consulta y participaci贸n fue realizado por el Ministerio de Hidrocarburos, seg煤n manda el Decreto 2298 (Reglamento de Consulta y Participaci贸n para actividades hidrocarbur铆feras), 聽en las comunidades del cant贸n Chiquiac谩 Norte (que est谩n en el 谩rea de influencia directa del proyecto), el mismo cont贸 con 聽la aprobaci贸n de los pobladores. Gobierno asegura que tienen permiso "Rechazamos enf谩ticamente la actitud de algunos compa帽eros de la comunidad que firmaron la aceptaci贸n en la consulta y hoy se encuentran en el bloqueo con mentiras, haciendo quedar mal a la comunidad y a las autoridades", se lee en el voto resolutivo de los comunarios de Chiquiac谩 Norte, difundido por el Ministerio de Hidrocarburos. Seg煤n el asesor ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge R铆os, fueron los comunarios de Chiquiac谩 Norte quienes enviaron el documento. "Debo precisar que este voto resolutivo es de una reuni贸n de los comunarios, en la 聽que no ha intervenido ninguna representaci贸n del Ministerio de Hidrocarburos y menos de las empresas petroleras", asegur贸 R铆os. Yeny Mesa, comunaria que rechaza el ingreso de las petroleras a la 聽reserva, afirm贸 que el voto resolutivo fue emitido por dirigentes afines al partido de Gobierno. El pasado viernes, pobladores 聽de la reserva de Tariqu铆a y j贸venes c铆vicos de Tarija instalaron un punto de bloqueo en el puente de Vallecito, Chiquiac谩, con el fin de impedir el ingreso de maquinaria pesada, con la que se 聽pretende iniciar los trabajos de exploraci贸n. No obstante, R铆os explic贸 que tienen el permiso de los comunarios para el desarrollo del pozo exploratorio San Telmo 聽Norte, a cargo de la brasile帽a Petrobras. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario