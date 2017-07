Tomógrafo del Hospital de Clínicas no funciona

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El Diario realizó ayer un recorrido por el Hospital de Clínicas, situado en la zona de Miraflores. Encontró que existen diferentes necesidades, aunque de momento una de las más sentidas es la falta de un tomógrafo. Desde el 2011 no cuenta con este equipo de vital importancia, lo cual no sólo perjudica a los pacientes y médicos, sino que ocasiona grandes pérdidas económicas. La doctora Martha Aguirre, quien trabaja en Imagenología, señaló que la unidad anualmente genera Bs 1.500 millones, pero al no contar con un tomógrafo, el Hospital de Clínicas pierde una importante suma de dinero, que debería ir a un fondo común del nosocomio. El tomógrafo fue adquirido a medio uso, por una donación proveniente de Cuba, este aporte data aproximadamente de hace 12 años, pero se descompuso a los 6 meses y el hospital tuvo que hacerlo reparar con recursos propios. Para Aguirre, el equipo donado no se encontraba en buenas condiciones, razón por la que se destrozó en poco tiempo, ahora es necesario habilitar otro, con miras a generar un ingreso económico, "lo que permitiría al hospital comprar nuevas máquinas". En la Unidad de Rayos X se atiende aproximadamente de 50 a 60 pacientes por día, en esta área se realizan diferentes exámenes, pero es notorio que por la falta del tomógrafo la cantidad de pacientes disminuye, los mismos que son derivados a otros centros de salud para que puedan realizar sus estudios. QUIRÓFANOS El director del hospital, doctor Gonzalo Sillerico, indicó que de cuatro equipos instalados en un quirófano tan sólo funcionan dos. "Todo el equipamiento ya cumplió con su vida útil, tienen más de 10 años de antigüedad, pese a ello se trabaja con lo que se tiene". Explicó que el quirófano no cumple con las condiciones que debe tener y que poco a poco tuvieron que adecuarlo, "lo correcto es construir un hospital que cumpla con todas las características, con todo lo necesario". "Todo está viejo, tenemos máquinas obsoletas, la población va creciendo cada vez más y el hospital queda pequeño para abastecer a la cantidad de pacientes que demandan servicios", dijo una de las enfermeras de este nosocomio. PIDEN NUEVOS EQUIPOS Los profesionales en salud claman por nuevos equipos, además piden los medicamentos e insumos necesarios para atender a los pacientes, temen contraer otras enfermedades por contagio, ya que comparten salas, donde es evidente que existe un claro hacinamiento. El espacio entre cama y cama no es más de 30 centímetros. A cada paso se encuentra alguna deficiencia, los pedidos y quejas son interminables, al igual que en el Hospital del Tórax, se observó que los pisos están deteriorados, las paredes humedecidas, los equipos sin funcionar, hay falta de personal y numerosos pacientes esperan diariamente atención. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario