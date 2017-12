Trinidad: piden evacuar a familias afectadas por lluvia

Fotografia: Agencias / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Trinidad, Arnold Barba, informó hoy que una lluvia extraordinaria, que comenzó cerca de la 1:00, inundó barrios y el centro de esa ciudad. "Es una lluvia extraordinaria, algo fuera de lo normal de lo que estamos acostumbrados a vivir", dijo a los periodistas. Recordó que el 11 de noviembre pasado cayeron 140,5 mililitros por metro cuadrado, en 2014 durante una histórica inundación 157,5 mililitros y ahora se estima que fueron más de 200. Informó que ante esa situación se activaron las tres estaciones de bombeo fijas de la Alcaldía, además de motobombas móviles en algunos barrios. Por su parte, la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Trinidad, Magdalena Franco, pidió a las autoridades municipales evacuar a algunas familias de barrios inundados. "Hay gente que quiere salir porque están con el agua a la rodilla y no hay posibilidad que escurra, entonces necesitan salir a lugares secos porque tienen niños", dijo a los periodistas. Informó que recibió llamadas de pobladores del barrio Provincias Unidas, Villa Mildre y otros donde las familias piden ser evacuadas temporalmente. "En varias zonas las viviendas están con agua y las familias no tienen dónde preparar sus alimentos", agregó. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario