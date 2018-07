Tuitazo en Bolivia pide defender a los jaguares de traficantes

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Activistas y defensores del medioambiente en Bolivia convocaron a la población a manifestarse en Twitter, a través de los Hashtags #CárcelParaTraficantesDeJaguar y #JaguarEsVidaNoMercancia, con el fin de exigir que las personas que lucran con los colmillos del jaguar, felino que se encuentra en la categoría de Vulnerable (como indica El libro rojo de la fauna silvestre de los vertebrados de Bolivia), sean castigados con la privación de su libertad. La reacción en esta red social fue realizada minutos antes de que una pareja de ciudadanos chinos, con pasaporte boliviano, que fue aprehendida en la ciudad de Santa Cruz en poder de 185 colmillos de jaguar; fuera presentada en el Juzgado Noveno de Sentencia en lo Penal para afrontar su audiencia de inicio de juicio oral, la misma que fue suspendida por tercera vez. En el tuitazo por la defensa de la vida de los jaguares, algunos internautas le instaron al presidente Evo Morales a defender al jaguar (fauna silvestre del país) y hacer respetar a la Madre Tierra. Además, pidieron a la justicia boliviana que el caso de la pareja china, con pasaporte boliviano, no quede impune. Por su lado, el embajador de la República Popular de China, Liang Yu, afirmó que delitos como el tráfico de colmillos de jaguar son castigados más fuertemente en su país, que en Bolivia. "El Gobierno chino castiga fuertemente estas actividades ilícitas y delitos que dañan a los animales; hace falta un fuerte castigo a esos delitos (...). China castiga más fuertemente esos delitos", señaló el diplomático a ANF. Cabe recordar que en los últimos meses se han desvelado varios casos de tráfico ilegal de colmillos de jaguar, piezas que son comercializadas en el mercado interno a Bs 500, mientras que se estima que en el extranjero estos pueden cotizarse entre los $us 1.000 y 5.000. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario