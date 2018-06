UPEA marcha y colapsa el centro paceño

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) protagonizaron una protesta desde tempranas horas de una nueva jornada de movilizaciones en las principales calles y avenidas de la ciudad de La Paz. Los movilizados bloquearon en por lo menos 13 puntos del centro de la urbe paceña , extendiéndose hasta la zona de la Cervecería, donde empezó su movilización, según informó radio Fides. Cerca de medio día, la Policía comenzó a desbloquear las calles tomadas. El subcomandante de la Policía, Agustín Moreno, indicó que "no se permitirá el cierre de las vías, pues es un perjuicio para cientos de personas que deben trabajar, ir a sus escuelas o transitar libremente". Asimismo, se reportó que se registraron enfrentamientos entre universitarios y efectivos durante los operativos de desbloqueo y el uso de agentes químicos. Los estudiantes que bloqueaban El Prado de La Paz, se arrodillaron frente a contingente policial y aseguraron no estar armados. Asimismo, desde esta posición, pidieron ser escuchados por el Gobierno. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales dijo hoy que el Ejecutivo está a la espera de la contrapropuesta de la UPEA y aseguró que el funcionamiento de esa casa superior de estudios. "Nosotros seguimos en diálogo, no se ha renunciado en ningún momento a esa posibilidad, nosotros seguimos con la más absoluta predisposición, hemos hecho conocer esa última propuesta, hemos pedido si ellos tiene una contrapropuesta respecto ese tema", indicó. Luego de rechazar la propuesta hecha por el Gobierno, docentes y estudiantes de la UPEA anunciaron nuevas movilizaciones para hoy. La propuesta del Ejecutivo incluye cinco puntos, uno de ellos ofrece a la universidad alteña un soporte financiero de 70 millones de bolivianos. Sin embargo, fue rechazada y una comitiva de docentes y estudiantes. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario