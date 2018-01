UPEA pide abrogar el Código y respeto al 21F

Fotografia: Wikipedia Agrandar la foto + Twittear La Universidad Pública de El Alto (UPEA) emitió un pronunciamiento mediante el cual pidió la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal y exigió que el Gobierno respeto los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, que negó a Evo Morales la posibilidad de repostularse en las elecciones de 2019. El pronunciamiento está firmado por el rector, vicerrector, además de los ejecutivos de las federaciones de universitarios y docentes. En el documento, la UPEA repudió la "tortura y flagelo", que sufrieron estudiantes y trabajadores en la plaza de San Francios la semana pasada. Calificaron de "nefasto" al Código del Sistema Penal, que a su criterio atenta contra los derechos constitucionales y no resuelve los problemas judiciales de fondo. El punto cuatro del pronunciamiento dice "exigir al gobierno del MAS el respeto a la decisión asumida por el pueblo boliviano expresada en las urnas en el refrendo del 21 de febrero de 2016 , respetando el Estado de Derecho, la democracia y no a la dictadura". Asimismo, la UPEA repudió a los asambleístas de oposición que no alertaron sobre las "arbitrariedades" que hacía el oficialismo. Las autoridades de la universidad alteña llamaron a docentes, estudiantes y administrativos a sumarse a la marcha convocada por la COB contra el Código y en defensa de la democracia. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario