UPEA protagoniza masiva movilización y pacta unidad con la UMSA

Los rectores de la UPEA y la UMSA, Ricardo Nogales y Waldo Albarracín, pactaron este jueves una alianza de lucha conjunta por el tema presupuestario, en medio de la instalación de una nuevo piquete de huelga de hambre, y una masiva movilización de universitarios que llegó a los alrededores de la plaza Murillo. Las protestas surgieron después de que la UPEA decidió en Asamblea radicalizar las medidas de presión en demanda de la modificación de la Ley 195, que dispone la cantidad de recursos que recibe la Universidad alteña de los ingresos nacionales por tributos. Los universitarios alteños llegaron en horas de la mañana al Monoblock de la UMSA, donde el Comité de Movilizaciones de los estudiantes le brindó su respaldo y protagonizaron un mitin de protesta en la plaza del Bicentenario. Entretanto, en el edificio de la UMSA se instaló el séptimo piquete de huelga de hambre de estudiantes de la UPEA. Ocho personas se declararon en ayuno voluntario. Los rectores de ambas universidades se encontraron y se dieron un abrazo de unidad. Albarracín expresó el respaldo de la UMSA a las movilizaciones de los alteños y Nogales afirmó que con su demanda la UPEA no pretende restar recursos a la Universidad paceña, que también tiene problemas económicos. En un discurso frente a los estudiantes, Albarracín dio la bienvenida a la UPEA a la UMSA y le ofreció su protección a las medidas de presión. Afirmó que la Universidad paceña luchará junto con su par de El Alto. "Bienvenidos a su casa, les vamos a dar todo la protección necesario y juntos vamos a luchar hasta que el Gobierno le proporciona los recursos necesarios que requiere nuestra hermana universidad", dijo. Albarracín sostuvo que las autoridades no dividirán a ambas universidades y ratificó el pedido de renuncia del ministro Carlos Romero y de los comandantes de la Policía nacional y de El Alto. Luego, una masiva movilización de universitarios se dirigió hacia la plaza Murillo. Con gritos, cánticos y petardos, los estudiantes marcharon alrededor del centro político del país, mientras la Policía estaba alerta con sus efectivos antimotines.