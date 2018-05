UPEA solo asistirá a diálogo con Evo Morales

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Ricardo Nogales, descartó hoy la participación de representantes de esta superior casa de estudio a la reunión convocada por el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, a las 15:00 en el ministerio de Economía. Nogales dijo que si el diálogo no es con el presidente, Evo Morales, no asistirán a ninguna convocatoria. "No vamos a asistir porque en la asamblea se ha determinado que solo con la presencia del primer mandatario se va a negociar", dijo el rector en contacto telefónico con Los Tiempos. El Gobierno reiteró hoy, a través de una carta dirigida al rector Nogales, la invitación para abrir una mesa negociaciones, pero sin la participación de Morales. "No cabe pretextos ni subterfugios para no asistir a la reunión a la que tendrán acceso los medios de comunicación", indicó el ministro de la Presidencia. "Porque la investigación ya está en manos y bajo la responsabilidad del Ministerio Público y del Órgano Judicial, ya no corresponde ni es correcto negociarla con el Ejecutivo", enfatizó Rada. La autoridad de Gobierno dijo que si los representes de la UPEA participan en la reunión, se tocará el tema del esclarecimiento de la muerte del universitario Jonathan Quispe y el pedido de modificación de la ley 195 para viabilizar un incremento al presupuesto de esta universidad. Ante esta situación, Nogales dijo que a través de un comunicado oficializarán la respuesta. "Reiteramos que sin el presidente Morales no hay nada", concluyó. Quispe de 20 años de edad falleció el pasado jueves en medio de enfrentamientos con la Policía que reprimía una movilización de universitarios por más presupuesto, según el Gobierno a raíz del disparo de una canica desde un petardo; sin embargo, la UPEA acusa a la fuerzas del orden por este fallecimiento. Entretanto, Edwin Cuba, representante de la UPEA, informó que ya enviaron cuatro notas para solicitar el diálogo con Morales. "Los ministros no son personas válidas para realizar las negociaciones", mencionó en entrevista con radio Panamericana. Por otro lado, Cuba dijo que en la asamblea de hoy ratificaron el pedido de destitución de Romero. "Ha hecho una hipótesis de lo sucedido anticipándose, eso ha molestado a la comunidad universitaria (...). Han habido exageraciones del ministro de Gobierno", señaló. Finalmente, el represente de la UPEA aseguró que hay testigos dispuestos a declarar sobre lo sucedido pero que estarían siendo amedrentados. El comandante de la Policía, Alfonso Mendoza, dijo hoy que los testigos de la muerte de Quispe gozarán de la "protección" necesaria, en la investigación de ese suceso ocurrido el 24 de mayo. A continuación te presentamos una cronología de los hechos que muestra los momentos claves ante y después de la muerte de Jonathan, además de las contradicciones del Gobierno, que asegura que la muerte fue provocada por los mismos manifestantes y no por efectivos policiales. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario