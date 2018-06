UPEA-Gobierno pactan instalar mesa técnica para analizar presupuesto

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Las autoridades del Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) acordaron este sábado establecer un mesa técnica y declararon cuarto intermedio hasta el domingo a las 08:00 de la mañana en el diálogo sobre el tema del déficit presupuestario de la casa de estudios superiores. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, señaló que este domingo se reinstalará el diálogo, en el Ministerio de Economía, donde participarán técnicos de ambos sectores para ver las posibilidades económicas en favor de la universidad. Reiteró que el objetivo es que la UPEA tenga su presupuesto consolidado y no tenga que recurrir a otro tipo de situaciones para demandar un incremento a su presupuesto. "Estamos convocando a los equipos técnicos, en este caso, del Ministerio de economía finanzas y de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) para que hagan una serie de consideraciones técnicas financieras económicas", explicó. El Senador del MAS dijo que el desafío del Gobierno es garantizar los recursos a la UPEA para que pueda trabajar con absoluta normalidad sin tener que estar cada vez con marchas y protestas. Señaló que la idea es proporcionarle estabilidad en el presupuesto, misma que sea sustentable en el tiempo para que no tengan dificultades. "Básicamente estamos revisando el tema vinculado al tema presupuestario de la UPEA. Ellos tienen una propuesta que han hecho que es la de avanzar en una modificación a la Ley 195, es un tema que nosotros ya lo hemos planteado a ellos, y lo vamos a continuar discutiendo en una mesa técnica que se va a instalar mañana (domingo)", indicó Gonzales Por su parte, el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, dijo que esa casa de estudios superiores busca modificar la Ley 195 de Coparticipación Tributaria para recibir mayor presupuesto. Dijo que hay un cuarto intermedio en el diálogo hasta mañana, y al concluir la misma espera la presencia del presidente Evo Morales para que firme los acuerdos. "Mañana se va ver la posibilidad de viabilizar la modificación de la Ley 195 o ver otras alternativas de financiamiento para nuestra universidad", afirmó Nogales. El Rector de la UPEA dijo que el pedido de renuncia de tres ministros continúa, además sigue vigente la exigencia para que se esclarezca el asesinato del estudiante Jonathan Quispe Vila producto de la represión policial del pasado 24 de mayo en la ciudad de El Alto. "Nos ratificamos respecto a la renuncia de los tres ministros. La resolución de la Asamblea es la renuncia de los ministros y transparentar el asesinato del compañero Jonathan, en eso nos ratificamos", dijo a Erbol. Ministro de Justicia se sumaría al diálogo El Presidente del Senado adelantó que en la próxima reunión ampliada existe la posibilidad que participe el ministro de Justicia, Héctor Arce, para ver el tema del esclarecimiento del asesinato del universitario Jonathan Quispe Vila, siempre que se solucione el tema presupuestario. Dijo inmediatamente lleguen a un acuerdo en el aspecto económico, instalarán otra mesa de diálogo para analizar los temas pendientes. "La idea es que en la próxima reunión ampliada que tengamos entre los ministros y los representantes de la UPEA pueda participar el Ministro de Justicia para que desde esa instancia poder coadyuvar y acompañar en el proceso sobre la muerte del universitario Jonathan Quispe. En el marco de la independencia de los poderes se pueda de alguna manera coadyuvar en estas investigaciones", manifestó. Ambas partes ya tuvieron una reunión previa el viernes. En el encuentro, los presidentes legislativos y ministros plantearon a los universitarios conformar comisiones de trabajo para tratar soluciones al problema presupuestario. Destacar que la Ley 195 dispone que la UPEA reciba el 0,355% de los ingresos nacionales por recaudaciones tributarias y Universidad quiere que ese porcentaje suba, para tener recursos suficientes de manear sostenida y no verse en la necesidad de movilizarse cada año por presupuesto. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario