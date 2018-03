Un feminicidio cada 56 horas es el promedio durante 2018

Agrandar la foto + Twittear Durante los primeros 65 días del año se registró un total de 28 feminicidios, es decir, que una mujer en situación de vulnerabilidad fue asesinada, en promedio, cada 56 horas en Bolivia. Las cifras se infieren de un reporte de la Fiscalía General del Estado, en el cual se revela que desde enero de 2018 al 6 de marzo se reportaron 28 casos de feminicidio en el país y 4.674 casos de Violencia Intrafamiliar o Doméstica. El departamento con más casos de feminicidio registrados en 2018 es La Paz con ocho, seguido de Santa Cruz con siete. En Beni y Pando aún no se registran este tipo de asesinatos. El fiscal general Ramiro Guerrero señaló que es preocupante el nivel de violencia en el país cuyo índice en vez de disminuir va en aumento. De acuerdo a datos la Fiscalía, desde enero al 7 de marzo de 2017 se registró un total de 20 feminicidios, cifra que es menor a los 28 que hubo en 2018. "No es una cuestión de hacer leyes para combatir esta situación, sino que desde el hogar, la familia, la escuela y la universidad tenemos que trabajar en inculcar valores a nuestros hijos", reflexionó el fiscal. Según la Fiscalía, desde la promulgación de la Ley 348, el 9 de marzo de 2013 hasta el 6 de marzo del presente año, se registraron 455 casos de feminicidio en el país y 129.130 casos de Violencia Familiar o Doméstica. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario