Unicef: Ley del Niño Niña y Adolescente no se aplica por falta de recursos

La representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Bolivia, Sunah Kim Sum, advirtió que la Ley 548 del Niño Niña y Adolescente no se aplica a plenitud por falta de recursos económicos en los diferentes niveles del Estado. Manifestó que Bolivia, en el marco de las políticas públicas, cuenta con las normas que establecen con rigurosidad los procedimientos, derechos y obligaciones aunque considera "importante que la Ley 548 pueda ser implementada en su plenitud y pueda contar con los recursos (económicos)". "Está la Ley (548) pero no existen los recursos para hacerlo aplicable en todas las instancias", manifestó Kim Sum, al recomendar que las Defensorías de la Niñez y los Comités de los Derechos de la Infancia "deben ser efectivamente implementados y deben contar con los recursos". Consultada sobre si la norma se está aplicando dijo: "No, no se está aplicando a plenitud la norma y uno de los principales desafíos es la disponibilidad de recursos económicos". Se refirió al tema ante los casos de violencia física, psicológica y sexual hacia la niñez. En las últimas semanas se produjeron tres casos de abuso sexual contra niñas al interior de sus hogares, donde un pariente es el autor de los hechos. La representante precisó que en Bolivia en 8 de cada 10 hogares han manifestado haber sufrido algún tipo de violencia física y psicológica en sus casas "la violencia es un tema preocupante", declaró. Concurso de Fotografía "Paternidad responsable" Unicef premió ayer las fotografías ganadoras en el marco del Primer Concurso de Fotografía "Paternidad responsable", una iniciativa que busca sensibilizar y generar buenas prácticas de los padres a tiempo de ejercer su derecho a la paternidad en beneficio de los niños y niñas. Las fotografías ganadoras son: en el primer lugar, Noemi Mioara Simone Monu; segundo lugar, Giovanna Hidalgo Rojas; y tercer lugar, Cristina Peniel Rivas Salazar. Kim Sum resaltó que la iniciativa tuvo como objetivo empezar a desarraigar la imagen de que el padre solo provee económicamente y trabaja, mientras que la madre está vinculada a la crianza de los niños y la administración de la casa. "Ese concepto ya no debiera existir. En el marco del hogar y en el país hombres y mujeres tienen las mismas responsabilidades", dijo.