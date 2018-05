Universidades se movilizan por justicia y mayor presupuesto

Fotografia: Página Siete Agrandar la foto + Fotografia: Página Siete Agrandar la foto + Twittear En La Paz, la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) salieron a las calles para exigir justicia para Jonathan Quispe, el joven que falleció la pasada semana en una movilización y cuyo deceso, según el Gobierno, fue producto por una canica lanzada por los propios universitarios, versión que no es creíble para los movilizados. En El Alto, los integrantes de la UPEA salieron con dos ataúdes, que representan, por un lado, al universitario fallecido y, por el otro, a la democracia. La movilización se dirige a la iglesia San Francisco, donde se prevé hacer un mitin de protesta. En tanto la UMSA marcha en la sede de gobierno encabezados por el rector Waldo Albarracín. Su protesta se da luego de que la pasada semana, el sistema universitario determinó salir a las calles a nivel nacional en demanda de mayor presupuesto y en protesta por la muerte del joven estudiante. Albarracín advirtió que existe un pacto entre el Gobierno y la Policía para garantizar que efectivos del orden implicados en hechos de violencia y sangre en protestas sociales no sean procesados ni investigados. "Hay un pacto previo a una movilización, donde la Policía le condiciona, no solo al gobierno del MAS, sino a otros gobiernos, que ellos (los policías) van a salir a reprimir siempre y cuando las consecuencias de esa represión no generen acciones legales contra los policías", alertó la máxima autoridad de la UMSA, según ANF. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario