Vecinos de Cochabamba y Tarija rechazan ajuste de luz

Las juntas vecinales de la ciudad de Tarija y Cochabamba rechazaron el aumento en 3% de las tarifas del servicio de luz eléctrica, porque afecta a la economía familiar. Entre tanto, el Viceministerio de Energía indicó que esa medida fue socializada en diferentes partes del país, aunque con sus explicacones no logró convencer a las organizaciones vecinales. El dirigente de la Fejuve en Cochabamba Eliseo Alejandro, indicó que los vecinos decidieron salir en marcha por distritos en forma escalonada como la ocurrida ayer por el distrito 9 de la ciudad, donde se hizo público el rechazo al aumento de tarifas. Alejando anunció en las próximas horas saldrá otro distrito y luego la protesta se extenderá a las provincias porque el gobierno en ningún momento consultó con los vecinos sobre ese ajuste en uno de los servicios básicos. La Federación pide la anulación plena de la resolución del Ministerio de Energía que autorizó el incremento y no descartó que junto a otras juntas vecinales del interior del país, se masifiquen las medidas de presión, según reportó radio Pío XII-Cochabamba de la red Erbol. En la ciudad de Tarija, la Federación de Juntas Vecinales a través de su presidente Edwin Rosas, salió a rechazar los argumentos del gobierno que mandó a un representante a la Autoridad de Electricidad que no pudo convencer a los vecinos junto a la empresa distribuidora de luz, SETAR. Lamentó que SETAR se haya comprometido a realizar un estudio para ver cómo asume el ajuste sin afectar a los vecinos, sin considerar que en un año, sobre facturó hasta en 400% el costo de la energía, de acuerdo con un despacho de radio Aclo-Tarija de la red Erbol. El representante de la Autoridad de Electricidad, Wilson Alcocer, dijo que el ajuste es un procedimiento que se realiza por nodos de manera semestral, tal como sucedió en años anteriores. Entre tanto, el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Joaquín Rodríguez, indicó en La Paz que el incremento fue socializado en diferentes partes del país, donde se dijo que el aumento tiene el propósito de cubrir los costos de producción e infraestructura. El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, expresó su desacuerdo con el reajuste por los efectos multiplicadores para las industrias, que cargarán al pueblo el costo de la energía, por lo que ratificó la declaratoria de emergencia con miras al paro nacional previsto para el 12 de julio. El pasado lunes Oruro cumplió un paro cívico en señal de rechazo a esa medida asumida por el gobierno. Antes fue Santa Cruz que reprobó el ajuste de la energía eléctrica.