Vecinos marchan contra aumento de las tarifas de electricidad

Fotografia: Miguel Melendes / El Deber Agrandar la foto + Twittear Una marcha de vecinos de Santa Cruz, y dirigentes de diferentes juntas vecinales, marcharon hoy jueves en rechazo a al incremento de 3.5% de las tarifas eléctricas. Con petardos y cánticos de protestas los cerca de mil marchistas exigieron al gobierno central derogar el Decreto Supremo 280217, que incrementa las cuotas por el servicio eléctrico. "No al tarifazo", era el estribillo que más repetían los marchitas, que partieron desde la plazuela del Estudiante de Santa Cruz y se instaló en la plaza de armas 24 de septiembre. En el centro cruceño dirigentes lanzaron consignas contra el gobierno, que según ellos "le están metiendo la mano al bolsillo del pueblo". También exigieron la renuncia del Ministro de Energía, Rafael Alarcón, además del respeto a la institucionalidad de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), que según los vecinos se ve amenazada por la medida. Marcha en La Paz En La Paz, alrededor de 500 personas realizaron una marcha contra el incremento a la tarifa de la electricidad. La movilización fue encabezada por la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve).

Las juntas vecinales dicen de que si no les hacen caso ellos inclusive, están dispuestos a hacer bloqueos en las principales calles de la ciudad de La Paz.