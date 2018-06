Hotelería: J. Vicente Mayorquín, gerente general Radisson - Santa Cruz

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear El hotel Radisson abrió sus puertas el 5 de noviembre de 2016 en la zona de las Colinas de Urubó. El gerente general de la cadena hotelera José Vicente Mayorquín se toma todo el tiempo para explicar la importancia del desarrollo de esta parte de la ciudad donde se están ejecutando proyectos de gran tamaño. El hotel se encuentra en una amplio espacio apenas cruzando el puente que une el cuarto anillo de la capital Oriental con el Urubó, nombre de una de las zonas de Bolivia que más suenan por su desarrollo. José Vicente asegura que la presencia de la cadena ha sido un éxito por la credibilidad que muchas personas tuvieron en este proyecto y por haber puesto una marca tan importante en una de las ciudades de mayor crecimiento en América Latina, con una inversión en el orden de los US$ 35 millones. ¿Cuál ha sido el principal fundamento para abrir el hotel? Identificamos que Santa Cruz es un centro de negocios; el clima y geografía ayudan a un mayor desarrollo y las estadísticas dicen que es una de las ciudades de mayor crecimiento en América Latina. Hay muchas empresas que buscan hacer sus negocios acá por su posición económica. Uno de los crecimientos más altos a nivel del PIB latinoamericano está en Bolivia, especialmente es esta ciudad. En la zona del Urubó donde está el hotel existen otros proyectos inmobiliarios y empresariales muy importantes: el World Trade Center, el Urubó Golf y otros. ¿No cree que se hayan sobredimensionado los proyectos en el Urubó? A mí me parece que hay que crecer en grande, ver en grande y proyectarse en grande. Si eso no fuera así no tendríamos las ciudades norteamericanas como se ve y estar en contingencia. Es más, le auguro que en pocos años estos sectores estarán sobrepoblados y el hecho de no pensar en grande sin infraestructura para crecer, con un desarrollo de vanguardia internacional, lo podrían hacer ver como arcaico, con poco desarrollo. Si vamos a pensar en crisis y que lo grande no está bien, vamos a gastar más en el futuro. Bolivia lo merece para que el crecimiento sea más fácil. Por otro lado, el hecho de tener tanto terreno y espacio va a hacer que la zona se valore más rápidamente. ¿Cuánto se está pensando invertir y cuánto ya ha invertido el Radisson hasta la fecha? La inversión del Radisson fue de 35 millones de dólares para este complejo. Gran parte de la inversión de los fondos fueron locales y franquiciados a la gran marca del Radisson, lo opera GHL, empresa colombiana que amoldó su operación para poder satisfacer las exigencias de Radisson. El proyecto va bien y será mucho más rentable a futuro tomando en cuenta que este sector es el ícono del desarrollo. Estamos esperando que se terminen de concretar las políticas de desarrollo urbano entre la gobernación y la alcaldía para dotar de vías de acceso que son fundamentales para el desarrollo del Urubó. No obstante, se puede crecer en las condiciones actuales. La zona tiene un valor preponderante y el universo económico de quienes lo habitan permite un alto nivel socio económico. El incremento de las vías de acceso va a permitir aumentar el nivel y mejorar los precios. Las ciudades grandes absorben a las pequeñas alrededor porque el desarrollo humano tiende a ser grande siempre. No será diferente con Santa Cruz que empezó con un anillo y luego se extendió y no es de extrañar que el Urubó llegue a ser parte de la ciudad. Apostamos a eso, tenemos fe. Ahora, el cuándo suceda depende de la confianza de la alcaldía y la gobernación, si ellos piensan igual y nos basamos en las experiencias de las grandes ciudades del mundo, podremos evidenciar que en poco tiempo vamos a ser mucho más grandes de lo que somos. ¿Qué capacidad de hospedaje tiene el hotel? Tenemos un hotel de 210 habitaciones para alojamiento. En meses anteriores hemos tenido una ocupación total. Sin embargo, nos hemos visto afectados por la refacción del puente. Cuando se hizo la refacción del puente el 16 de marzo tuvimos una disminución en ocupación e ingresos. Una vez concluido ese trabajo hemos estado poco a poco mejorando la imagen. Estamos seguros que la gente va a empezar a confiar en la zona y estamos convencidos que no hay otro destino que creer. ¿Me dice que hicieron esfuerzos por mejorar la imagen, a qué esfuerzos se refiere? Nuestra campaña se llama ´Radisson vive y crece con Santa Cruz´; queremos manifestar a las personas de la población que esta zona rinde proyectos productivos y urbanísticos, evidentemente quisiéramos más desarrollo y necesitamos de la voluntad administrativa local para dar ese paso. Programas como el puente Urubó Village y el puente del Bicentenario son necesarios para continuar creciendo. Son apenas tres minutos que nos separan del cuarto anillo, lo que no sabemos es por qué las personas sienten que están saliendo de la ciudad cuando vienen al Urubó. ¿Qué sucedería si no les va bien a estas organizaciones? El desarrollo se estancaría. Nosotros tenemos alrededor de 120 personas trabajando en el hotel, cada uno con tres a cuatro personas incorporadas por núcleo familiar, si hacemos cuentas son entre 400 a 450 personas que se benefician solo de este proyecto. Estas personas trabajan para poder mejorar su nivel de vida. Por lo tanto, es importante proteger a las empresas que vienen porque generan trabajo e inversiones. Cuando no le doy importancia a cada uno de estos proyectos genero pobreza. Contrariamente todo se convierte en un círculo virtuoso cuando se crea confianza; flujos de capitales vienen del exterior, más gente se contrata y esa gente gasta. Nosotros no solo beneficiamos a nuestros trabajadores también a los que nos venden productos y servicios. Formamos parte de un gran engranaje y una gran cadena productiva del país. 