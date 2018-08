Munay: Cocina fusión boliviana

Agrandar la foto + Twittear Hace un par de semanas se inauguró en La Paz el restaurante Munay, ubicado en la popular calle Illampu entre Graneros y la Plaza Eguino. Se trata de una excelente opción para el turismo que mantiene expectante la ciudad como centro de atracción culinaria, pero además para todo aquel paceño que sabe que la buena comida es imprescindible a la hora de escoger un restaurante. Esta singular propuesta es el reflejo del crecimiento de la comida fusión que no ha dejado de impactar por sus excelentes resultados; combinación natural de los sabores nacionales con la exquisita ambientación de la comida internacional. Su propietaria Daniela Peñaloza dice que Munay es una nueva propuesta gastronómica que llega de la mano de uno de los mejores chefs de nuestro medio, Gabriel Corazón, joven artista de la cocina que le regala al paladar gratos descubrimientos con sabores de múltiples experiencias en calidad, variedad y, claro, el temperamento del chef que hace que la experiencia sea un verdadero descubrimiento. "El espíritu y concepto de Munay hace de este espacio una opción diferente en la ciudad del cielo, cocinando a 3.600 metros sobre el nivel del mar", afirma Daniela. El restaurante está ubicado en el segundo piso de Inca´s Room Hotel, donde el flujo del turismo se hace intenso. "Munay, es un principio andino que nos habla de la voluntad del amor. El amor recíproco con propósito es la verdadera esencia del Munay Andino que es algo tan sencillo como caminar juntos en la misma dirección aun si somos diferentes en cuerpo y alma", sostiene Daniela Peñaloza. La visión encaminada a la atracción de los polos en la variedad de la comida que ofrece el restaurante de cocina fusión boliviana. La inauguración trascendió los ambientes del segundo piso de Inca´s Room Hotel. Una exquisita degustación de tragos de moda en los que no podía faltar Gin La República, además del tradicional etiqueta negra del singani Casa Real. Pero lo que deleito el paladar d los presentes fue la cocina al mando del chef Gabriel Corazón. La cena gourmet incluyó: Primer Paso: Nigiri Trancapecho (Nigiri de Filete de res flambeado con huevito de codorniz inyectado con ponzu, acompañado de sarza criolla, llajua tradicional y un a base de galleta de arroz). Segundo Paso: Sandwich Amazónico Crocante (Paiche crocante con salza tártara de la casa, ají chinche caramelizado, todo en un pan casero bao. Tercer Paso: Panceta de Cerdo Crujiente (Panceta de cerdo crujiente acompañado de arroz criollo con chicha, sarza criolla con sala de ají cítrico. Cuarto Paso: Keperi ´Pa Bregar´: Con base de espuma de arroz y queso, chips de yuca y vegetales encurtidos. Quinto Paso: Clima Paceño (Torta de chocolate rellena de crema de chocolate y jengibre, acompañada de frutos rojos y leche nevada de almendras). Ha sido una experiencia única. La noche de la inauguración Gabriel Corazón presentó a sus invitados estas cinco diferentes opciones gourmet que deleitaron a todos los presentes y que se las puede saborear todos los días en el almuerzo y por la noche para una comida acogedora e inolvidable. La ambientación del restaurante del hotel ha sido finamente decorada con el estilo andino tan de moda por sus colores fuertes e intensos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario