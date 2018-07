Agrandar la foto + Twittear Suites Camino Real ha inscrito su nombre entre los primeros hoteles cinco estrellas que goza La Paz. Su excelencia, calidez y trato personalizado de sus empleados con el huesped hacen la diferencia. El gerente de La Paz, Eduardo Vega contestó concedió a dat0s la siguiente entrevista. ¿Cuál fue el motivo principal para haber construido en La Paz uno de los primeros hoteles cinco estrellas, además con un concepto arquitectónico muy avanzado para la época? Suites Camino Real es el sueño de una familia visionaria que hace 14 años se hizo realidad con una moderna infraestructura cilíndrica de once pisos instalada en 1.200 metros, a la altura de las grandes capitales. Uno de los motivos principales fue la ubicación estratégica en la zona más cálida y exclusiva de la sede de Gobierno. Calacoto se caracteriza también por su seguridad y tranquilidad; además de una altitud de 3.260 metros sobre el nivel del mar que es ideal para una aclimatación rápida y descanso placentero de nuestros huéspedes en una ciudad de altura. ¿Cuántos años desde la inauguración del primer hotel en La Paz? Este año hemos cumplido 14 años, fue inaugurado del 8 de mayo de 2004. ¿Por qué en La Paz? Por ser la sede de Gobierno esta hermosa ciudad ha acogido siempre a muchos visitantes de todas partes del mundo; es una ciudad que ha representado la hospitalidad y cordialidad que caracteriza a los bolivianos y especialmente a los paceños. ¿Los socios de la cadena consideran que La Paz es una ciudad de atractivos turísticos importantes? La Paz es una ciudad rica en cultura, lugares turísticos y mucha tradición que han permitido por mucho tiempo ser la ventana de Bolivia hacia el mundo. En la ciudad ha mejorado considerablemente la oferta hotelera. ¿Qué los diferencia del resto? Nuestro elemento diferenciador es definitivamente "la obsesión por el cliente", hemos salido del clásico concepto hotelero de los detalles hacia un desafío mayor "superar sus expectativas individuales". Suites Camino Real se encuentra en esta nueva lógica, nos concentramos en que nuestros clientes no pierdan el derecho de decidir cómo quieren ser atendidos de acuerdo a sus necesidades y expectativas personales. ¿Quiénes son los socios y cuál la inversión de su actual cadena de hoteles? La familia Handal Farah y la familia Tobía Marco son los socios en el caso específico de Suites Camino Real en La Paz. ¿Cómo ven la competencia? En realidad no vemos competencia, actualmente lo que percibimos es un grupo de hoteles lidiando con la misma realidad. Creemos que el mercado está desacelerado, nada que vaya a ser definitivo pero que depende en gran medida de políticas concretas para el rubro y la maduración de la tan mencionada visión y desarrollo del estado, incentivando la reactivación económica y comercial en el departamento. En síntesis si definiéramos a algo como competencia, seguro que sería la situación actual del mercado. ¿Cuál es la experiencia de un turista ejecutivo que conoce su atención y sus servicios después de alojarse en su hotel de la zona Sur en La Paz? Precisamente lo que menciona en la pregunta, "su experiencia", su percepción del todo. Los servicios son solo una parte de su vivencia, en Suites Camino Real nos concentramos en envolver sus días con calor humano. Si hay un valor que resaltamos es nuestra gente, que es nuestra mayor fortaleza. Estos son algunos comentarios que recibimos: "Servicio de clase mundial en el corazón de La Paz". "Excelente servicio y gastronomía, lo recomendamos 100%, como especialistas en Hotelería de Todo el Mundo: @DirectorioTurísticoAmerica". "Nosotros nos alojamos en este maravilloso hotel del 10 al 14 de junio y nuevamente el 19 de junio. No solo nuestras habitaciones eran lujosas y las camas cómodas, como es de esperar en un hotel de 5 estrellas, el servicio fue más allá. Somos un grupo de veganos, y los chefs crearon comidas abundantes y deliciosas para nosotros, incluso hornearon su propio pan sin gluten para satisfacer a aquellos de nosotros con sensibilidades al gluten" ¿Qué clase o tipo de turista llega a su hotel en La Paz? Ejecutivos y turistas con mucha experiencia en viajes buscando servicios de hospedaje de nivel internacional, con altas expectativas y muy exigentes. Camino Real posteriormente buscó su expansión en otras ciudades de Bolivia y en el exterior; adelantándose al crecimiento significativo y las tendencias del viajero en el mundo, ¿qué motivos los llevaron a expandir su cadena de hoteles? El incansable espíritu emprendedor y visionario de la familia Handal Farah, que encontró en sus huéspedes la inspiración para extender a otros países, hoteles también caracterizados por la calidez de su personal y altos estándares de servicio. ¿Cuántos hoteles atienden en la actualidad? Suites Camino Real en La Paz, Hotel Camino Real en Santa Cruz, Icaro Suites en Buenos Aires y Casa Real en Salta. ¿Cuáles son sus metas y expectativas de crecimiento? Nuestra meta más importante es seguir creciendo en la preferencia de nuestros huéspedes y clientes; superar sus expectativas para crear experiencias memorables que los acompañen después de visitarnos. 