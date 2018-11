Agrandar la foto + El orure√Īo Juan Tordoya, Mirko Raljevic Ergueta (tutor) y el estudiante Luis Dorado (Santa Cruz). | Cortes√≠a | Los Tiempos Twittear Los bolivianos Juan Tordoya Taquichiri y Luis Dorado Paniagua participan en la 12¬™ Olimpiada Internacional de Astronom√≠a y Astrof√≠sica 2018 que se realiza en Beijing (China)hasta el 11 de noviembre, donde est√°n presentes m√°s de 40 pa√≠ses. La delegaci√≥n boliviana tambi√©n est√° conformada por el l√≠der Mirko Raljevic Ergueta, docente investigador de la Universidad Mayor de San Andr√©s (UMSA). La Olimpiada Internacional de Astronom√≠a y Astrof√≠sica (IOAA, por sus siglas en ingl√©s) es un evento anual para estudiantes de secundaria de todo el mundo. Guo Guangsheng, presidente de la Academia de Ciencia y Tecnolog√≠a de Beijing, se√Īala en el portal de IOAA que este evento no s√≥lo es una plataforma de competencia, sino de intercambio y comunicaci√≥n entre diferentes pa√≠ses y culturas. "Aunque somos de diferentes pa√≠ses o regiones, el mismo cielo estrellado podr√≠a salvar todas las fronteras nacionales", destaca Guangsheng. Seg√ļn los estatutos de la IOAA, el concurso tiene una parte te√≥rica (que incluye preguntas cortas y largas) y otra pr√°ctica (con observaciones y an√°lisis de datos). Cada una dura¬† cinco horas. La parte te√≥rica representa el 50 por ciento de la calificaci√≥n total y la parte pr√°ctica el restante 50 por ciento (25 por ciento de an√°lisis de datos y 25¬† por ciento de observaci√≥n). Explican que las soluciones pr√°cticas deben consistir en an√°lisis te√≥ricos (plan y discusi√≥n) y ejecuci√≥n pr√°ctica. La soluci√≥n a cada problema debe contener una respuesta y su justificaci√≥n completa. Representantes bolivianos Es la primera vez que participan en un evento internacional los dos representantes bolivianos. Ambos, son medallistas en diversas gestiones de la Olimpiada Cient√≠fica Estudiantil Plurinacional Boliviana. Los dos estudiantes coinciden que al no ser una materia que est√© dentro de la curr√≠cula de los colegios, ellos tienen que buscar asesoramiento externo o ver la forma de ir aprendiendo de forma personal, lo cual les lleva mayor dedicaci√≥n y tiempo en el √°rea. "Cuando era peque√Īo mi hermano mayor me mostr√≥ c√≥mo era la astronom√≠a y me gust√≥. Desde ese momento y al pasar el tiempo mi inter√©s sobre esta √°rea creci√≥, ya que pude conocer cosas muy interesantes como la observaci√≥n de las estrellas¬† y saber m√°s del universo en el que vivimos", explica el orure√Īo Juan, de 17 a√Īos, del colegio La Salle. Por su parte, Luis (tambi√©n de 17 a√Īos) explica que la astronom√≠a es un √°rea muy interesante y novedoso. Destaca que al ser una materia que no se avanza en el colegio, exige que uno tenga que leer m√°s, investigar, preguntar y consultar a las personas que saben. Luis est√° en quinto de secundaria en el colegio Cardenal Cushing, en Santa Cruz de la Sierra. Clasificaci√≥n Ambos representantes para clasificar a la IOAA se sometieron -junto a otros estudiantes- a dos ex√°menes:¬† uno de an√°lisis de datos y otro te√≥rico pr√°ctico. "Ambos fueron complicados, al nivel de una olimpiada internacional lo cual tom√≥ tiempo hacerlo, pero pude completarlos", se√Īala Luis. Juan explica que para clasificar a este evento se tienen que cumplir varios requisitos¬† que no solamente implican un puntaje alto. Aclara que tambi√©n se tiene que tener alto grado de razonamiento, de an√°lisis de datos y conocimientos t√©cnicos. "La ciencia y la tecnolog√≠a es sin√≥nimo de progreso y en Bolivia muy pocas personas se dedican al √°rea cient√≠fica", comenta Juan. Aconseja a los estudiantes, interesados en la ciencia, no dejarse vencer por los obst√°culos que representan la falta de acceso a los recursos materiales, inform√°ticos, tecnol√≥gicos y que "sean perseverantes en cumplir sus metas trazadas m√°s a√ļn que ahora en estos tiempos tenemos la gran ayuda que representa el acceso a internet". Juan confiesa que es apasionado tambi√©n por la programaci√≥n y por ello piensa estudiar ingenier√≠a de sistemas computacionales y que, posteriormente, realizar√° una especialidad en ciencias puras. Luis, aunque a√ļn no decidi√≥ qu√© estudiar√° en el futuro -si alguna ingenier√≠a o medicina-, aconseja a los j√≥venes que est√©n interesados en la ciencia que¬† si esta √°rea les apasiona sean perseverantes. "En cuanto a los gastos de inscripci√≥n y estad√≠a al evento¬† (IOAA), estos est√°n siendo cubiertos por mi familia y los pasajes a√©reos por el Ministerio de Educaci√≥n", comenta Juan. "El apoyo del Gobierno a la educaci√≥n y a la ciencia es algo que siempre se debe hacer, para formar personas que mejoren el pa√≠s", comenta el estudiante cruce√Īo. ¬† DATOS Inicios. La Olimpiada Internacional de Astronom√≠a y Astrof√≠sica (IOAA) fue establecida en Tailandia en 2006, iniciada por cinco pa√≠ses: Tailandia, Indonesia, Ir√°n, China y Polonia, con el objetivo de impulsar la astronom√≠a entre los estudiantes de secundaria, fomentar la amistad entre los j√≥venes astr√≥nomos a nivel internacional y promover la cooperaci√≥n entre ellos. Participaci√≥n de Bolivia. La primera IOAA se realizó en Chiang Mai (Tailandia), el 2007.  Participaron 21 países: Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, China, Grecia, India, Indonesia, Irán, Corea del Sur, Laos, Lituania, Myanmar, Polonia, Rumania, Singapur, Eslovaquia, Sri Lanka, Tailandia y Ucrania.