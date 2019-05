La mitad de los pacientes con VIH son mujeres, pero la mayoría de los sujetos de investigación son hombres

Agrandar la foto + Twittear Inspirados por los reportes de un segundo paciente que parece haberse curado de una infecci√≥n con VIH, el virus que causa el sida, los cient√≠ficos est√°n buscando docenas de formas de curar la enfermedad. Pero ahora, los investigadores deben tomar en cuenta un viejo problema: la falta de mujeres en los ensayos cl√≠nicos sobre posible tratamientos, curas y vacunas para el VIH. Las mujeres representan poco m√°s de la mitad de los 35 millones de personas que viven con VIH en todo el mundo, y el virus es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva. En √Āfrica, algunas regiones de Suram√©rica e incluso en el sur de Estados Unidos, las nuevas infecciones de mujeres j√≥venes contribuyen a mantener la epidemia. Las mujeres y los hombres responden de manera diferente a la infecci√≥n del VIH, pero los ensayos cl√≠nicos siguen dependiendo en gran medida de la participaci√≥n de los hombres homosexuales. Los ensayos de curas potenciales son particularmente pobres en este sentido. Un an√°lisis de 2016, realizado por la organizaci√≥n ben√©fica AMFAR, revel√≥ que las mujeres representaban un media del 11 por ciento en las pruebas que buscan conseguir una cura. En los ensayos de f√°rmacos antirretrovirales los resultados no fueron mucho mejores: solo el 19 por ciento de los participantes eran mujeres. Los estudios de vacunas fueron los m√°s cercanos a la participaci√≥n equitativa, con un 38 por ciento de mujeres. "Si vamos a encontrar una cura, es importante que encontremos una cura que realmente funcione para todos", dijo Rowena Johnston, directora de investigaci√≥n de AMFAR. Existen diferencias bien conocidas en el sistema inmunol√≥gico de hombres y mujeres. La vacuna contra la gripe produce una respuesta inmunitaria mucho m√°s fuerte en las mujeres, por ejemplo. La respuesta a la infecci√≥n del VIH tambi√©n parece ser distinta. Al principio, el sistema inmunol√≥gico de las mujeres responde con fuerza, manteniendo un control estricto sobre el virus durante un periodo de cinco a siete a√Īos. Pero a largo plazo, ese estado de alerta m√°xima tiene un costo. Las mujeres progresan m√°s r√°pido hacia el sida que los hombres infectados, y tienen m√°s probabilidades de sufrir ataques card√≠acos y accidentes cerebrovasculares. "Hay todo tipo de diferencias entre hombres y mujeres, probablemente mediadas parcialmente por los efectos hormonales", dijo Monica Gandhi, profesora de medicina en la Universidad de California en San Francisco. Por ejemplo, los estr√≥genos son hormonas femeninas que parecen calmar al VIH en un estado latente. Esto puede parecer algo bueno, pero dificulta que el sistema inmunol√≥gico o las drogas puedan acabar con el virus inactivo. Algunas diferencias pueden ser evidentes incluso antes de la pubertad: en un estudio, todos menos uno de los 11 ni√Īos que fueron "controladores de √©lite", personas que parecen suprimir el VIH a niveles indetectables sin drogas, eran chicas. Las mujeres tambi√©n responden de manera diferente a algunos tratamientos farmacol√≥gicos. Los investigadores han encontrado que el dolutegravir puede aumentar el riesgo de defectos del tubo neural en ni√Īos nacidos de mujeres que toman el medicamento. Es m√°s probable que la nevirapina cause una erupci√≥n grave en las mujeres que en los hombres; sin embargo, los hombres representaron el 85 por ciento de los sujetos en los experimentos dise√Īados para probar el medicamento. Estas diferencias son pertinentes en los ensayos de curas potenciales, la mayor√≠a de las cuales exploran m√©todos para fortalecer el sistema inmunol√≥gico con el fin de matar el VIH. El n√ļmero de hombres, y en particular de hombres homosexuales, en las pruebas del VIH siempre ha superado a la cantidad de mujeres. Desde el principio, la epidemia se concentr√≥ principalmente en los hombres homosexuales, quienes se inscrib√≠an lo antes posible para tener acceso a nuevos medicamentos. Los hombres homosexuales "literalmente se mor√≠an por participar en esos experimentos", dijo Jeff Taylor, de 56 a√Īos, un activista de los derechos de las personas con VIH en Palm Springs, California, quien se inscribi√≥ en docenas de pruebas cl√≠nicas despu√©s de ser diagnosticado con el virus en 1982. Ahora, 30 a√Īos despu√©s, "es el mismo grupo de personas que entienden el valor de los ensayos cl√≠nicos". Los hombres homosexuales han creado s√≥lidas redes de apoyo que alertan a los posibles participantes de los ensayos cl√≠nicos y, a menudo, viven en las ciudades donde se realizan las investigaciones. Por el contrario, las mujeres con VIH tienden a estar aisladas y no pueden abogar por s√≠ mismas. Es posible que necesiten ayuda con el cuidado o el transporte de los ni√Īos, o que se sientan m√°s c√≥modas con las doctoras; unas condiciones que solo ofrecen algunos ensayos m√©dicos. Para las mujeres de color, existe un obst√°culo adicional: la desconfianza resultante de una larga historia de explotaci√≥n por parte de los investigadores m√©dicos. "Todav√≠a hay mucho estigma en nuestra comunidad en torno a la investigaci√≥n", dijo Ublanca Adams, de 60 a√Īos, que tiene la infecci√≥n del VIH y vive en Concord, California. Adams dijo que parece que los cient√≠ficos no saben c√≥mo ganarse su confianza: "La manera en que le dan informaci√≥n a nuestra comunidad y a nuestra gente no es en absoluto una forma de ser inclusivos, ni es una invitaci√≥n". Adams coment√≥ que se ha inscrito en algunos estudios de observaci√≥n, pero no conf√≠a lo suficiente en los cient√≠ficos como para participar en las pruebas de un tratamiento o cura. En los raros casos en que los cient√≠ficos hacen un esfuerzo adicional para inscribir a las mujeres, enfrentan un escrutinio adicional de la Administraci√≥n de Alimentos y Medicamentos (la agencia tiene reglas estrictas para incluir a las mujeres en edad f√©rtil). La mayor√≠a de los investigadores simplemente optan por la salida f√°cil e inscriben a los hombres, recolectando datos de mujeres solo despu√©s de que un medicamento ya est√° disponible en el mercado. Dos pruebas recientes de medicamentos antirretrovirales de acci√≥n prolongada, que se pueden inyectar mensualmente en lugar de administrarse por v√≠a oral a diario, han logrado atraer a un n√ļmero significativo de mujeres: 33 por ciento de los participantes en un estudio y 23 por ciento en el otro. Debido a la promesa de un tratamiento menos frecuente, estos ensayos fueron muy populares y, por lo tanto, fue m√°s f√°cil reclutar a mujeres que en la mayor√≠a de los casos. "Las pacientes hac√≠an fila afuera de la cl√≠nica", dijo Kimberly Smith, jefa de investigaci√≥n y desarrollo de Viiv Healthcare, la compa√Ī√≠a que dirigi√≥ la investigaci√≥n. Pero, seg√ļn Smith, las pruebas en Estados Unidos luchan para inscribir a las mujeres, porque alrededor del 75 por ciento de los infectados a√ļn son hombres. Anticipando la necesidad de probar curas en mujeres j√≥venes, Bruce Walker y sus colegas del Instituto Ragon (un ente creado por el Hospital General de Massachusetts, el Instituto Tecnol√≥gico de Massachusetts y la Universidad de Harvard) ha creado un grupo llamado Fresh en Sud√°frica. Cerca de 2000 mujeres j√≥venes en el municipio de Umlazi se registran dos veces por semana para hacerse la prueba del VIH. Los investigadores brindan terapia preventiva, pero una peque√Īa proporci√≥n de las mujeres a√ļn se infectan. El equipo de Walker rastrea sus infecciones desde el inicio y planea probar las curaciones en el grupo. Sin embargo, es dif√≠cil lograr que los cient√≠ficos entiendan la necesidad de inscribir a las mujeres en serio, dijo Eileen Scully, profesora asistente de medicina en la Universidad Johns Hopkins. "Algunos de los cient√≠ficos duros descartan este tipo de discusi√≥n como algo m√°s determinado socialmente, o alg√ļn tipo de cosa relacionada con la liberaci√≥n femenina", dijo. Scully dirigi√≥ el √ļnico ensayo de cura hasta el momento para centrarse √ļnicamente en las mujeres, y comprobar si un medicamento que bloquea los estr√≥genos hace que sea m√°s f√°cil matar el VIH. Desde el principio, los investigadores tuvieron que hacer algunas concesiones. Para evitar las restricciones que limitan la participaci√≥n de mujeres en edad f√©rtil, Scully y sus colegas reclutaron mujeres menop√°usicas. Pero estas participantes tienen niveles m√°s bajos de estr√≥genos, lo que puede alterar los resultados. A√ļn as√≠, el equipo ya hizo un descubrimiento clave. "Fuimos uno de los ensayos que m√°s r√°pido tuvo inscripciones", dijo Scully. 