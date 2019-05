Mamitu Gashe, la cirujana analfabeta que se convirtiÃ³ en una mÃ©dico de renombre mundial

Fotografia: Cortes√≠a de Catherine Hamlin Fistula Foundation Agrandar la foto + Twittear ¬ŅC√≥mo una mujer analfabeta se convirti√≥ en una de las cirujanas m√°s prestigiosas de Etiop√≠a y el mundo? Mamitu Gashe, quien actualmente tiene 72 a√Īos, pas√≥ de vivir en una pobre aldea africana a trabajar en uno de los m√°s renombrados hospitales de la capital, Addis Ababa. Ah√≠ lleg√≥ despu√©s de complicaciones con un embarazo, a sus cortos 16 a√Īos. Despu√©s de perder su beb√©, fue tratada por una f√≠stula obst√©trica, un padecimiento com√ļn en pa√≠ses dondelas mujeres embarazadas tienen escaso acceso a cuidados de salud. Sin saber leer ni escribir, los due√Īos del hospital la tomaron bajo su tutela, la ense√Īaron a curar a otros pacientes que sufr√≠an de la misma condici√≥n y la entrenaron para desarrollar complejas cirug√≠as. La inspiradora historia de Mamitu Gashe le gan√≥ un puesto en la lista de las 100 mujeres m√°s influyentes en 2018 de la BBC, as√≠ como otros reconocimientos y premios internacionales. ¬ŅC√≥mo sucedi√≥ todo esto? F√≠stula obst√©trica Mamitu Gashe se cas√≥ a los 14 a√Īos con un hombre m√°s de 10 a√Īos mayor que ella, luego de que los padres de ambos arreglaran la uni√≥n. "Yo era muy joven y no entend√≠a bien lo que estaba pasando. Pero mi esposo era un caballero. Hizo todo lo que pudo para hacerme feliz", le cont√≥ Gashe al programa radial Outlook de la BBC. La adolescente qued√≥ embarazada a los 16 y su futuro hijo fue motivo de alegr√≠a. Ambos asumieron que formar√≠an una familia y ser√≠an felices, pero cuando lleg√≥ el momento de dar a luz, Gashe comenz√≥ a sentir dolores que no parec√≠an normales. Cuatro d√≠as despu√©s de haber entrado en trabajo de parto, el beb√© no nac√≠a. "En ese punto se dieron cuenta de que el beb√© hab√≠a muerto", recuerda. Ella qued√≥ devastada por la noticia, pero lo peor estaba por comenzar. Despu√©s del parto, el dolor no desapareci√≥ y otros s√≠ntomas comenzaron a presentarse. La adolescente incluso contempl√≥ el suicidio. "Adem√°s de los dolores, tambi√©n me era imposible controlar mi vejiga y tampoco pod√≠a contener los deseos de defecar. Era vergonzoso". Mamitu Gashe hab√≠a desarrollado una f√≠stula obst√©trica, una condici√≥n que se puede presentar durante la salida del beb√©, cuando este queda atascado en el canal de parto. Como consecuencia, en la mayor√≠a de los casos los beb√©s mueren y las madres sufren severas heridas internas e incontinencia. Aunque las f√≠stulas pueden ser reparadas mediante cirug√≠a, en lugares donde las personas tienen acceso restringido a los cuidados de salud, las consecuencias de esta condici√≥n pueden ser devastadoras para las mujeres. Pueden orinarse y defecarse, lo que las lleva a sufrir una pobre calidad de vida, as√≠ como humillaciones y hasta la posibilidad de ser expulsadas de sus comunidades. Aprendiendo a operar Gashe fue llevada al hospital Princess Tsehai, localizado en Addis Ababa. All√≠ trabajaban dos reconocidos especialistas en cirug√≠a de f√≠stula, los doctores Reg y Catherine Hamlin. "En cuanto llegu√© me trataron con compasi√≥n y comenc√© a sentirme mejor", recuerda. Recuperarse del todo le tard√≥ dos a√Īos. Para entonces los doctores le hab√≠an tomado cari√Īo a la joven, al observar su humildad y disponibilidad para ayudar a otros. Cuando estuvo recuperada por completo, Gashe comenz√≥ a hacer peque√Īas tareas en el hospital. "Hac√≠a las camas, doblaba las s√°banas y cosas as√≠. Luego continu√© haciendo cosas por los pacientes de la misma manera en que me ayudaron cuando yo llegu√©". Eventualmente el doctor Reg not√≥ su inter√©s en aprender c√≥mo funcionaba el hospital. as√≠ que la llev√≥ al sal√≥n de operaciones para que observara c√≥mo se hac√≠an los tratamientos. "Primero me daba peque√Īas tareas para completar. √Čl hac√≠a la mayor parte de la cirug√≠a y yo la completaba. Gradualmente fui haciendo m√°s y m√°s para entrenarme". Gashe comenz√≥ cosiendo heridas al final de las operaciones y luego pas√≥ a hacer las incisiones iniciales. Luego de alg√ļn tiempo, fue capaz de completar las cirug√≠as por s√≠ misma. "Mi problema era que no hab√≠a tenido ninguna educaci√≥n formal. No hab√≠a ido a la escuela, as√≠ que no sab√≠a leer ni escribir. Todo lo que sab√≠a me lo hab√≠an ense√Īado los Hemlin", destaca. Poco despu√©s, sus tutores terminaron construyendo un hospital m√°s grande (el Hamlin's Addis Ababa Fistula Hospital) en una mejor √°rea y le pidieron a Gashe que se uniera a ellos como parte del persona m√©dico. Ella acept√≥, y para eso se mud√≥ a la capital. De vez en vez iba a visitar a su familia a la aldea, y eventualmente decidi√≥ terminar la relaci√≥n con su esposo para continuar trabajando con los pacientes. Para Gashe se trataba de ayudar a gente necesitada como ella, muchas de las que tambi√©n proven√≠an de aldeas sin cl√≠nicas ni medicinas. Reconocimiento mundial Bajo la gu√≠a y capacitaci√≥n de los Hamlin, Gashe ha llegado a ser reconocida como una de las mejores cirujanas de f√≠stula del mundo, a pesar de no haber ido a una escuela convencional de medicina. "Incluso ahora, todav√≠a no tengo una educaci√≥n formal, sino que aqu√≠ he aprendido las cosas, poco a poco". "Me siento feliz y orgullosa de lo que he logrado, pero a veces me pregunto si merezco todo este reconocimiento". Gashe dice que el reconocimiento a su trabajo comenz√≥ luego de recibir una visita del Colegio Real de Cirujanos de Londres en su hospital. "En ese momento yo era la √ļnica cirujana principal, pues los Hemlin estaban de vacaciones. Cuando ellos regresaron les pidieron a los visitantes que asistieran a una de mis cirug√≠as. Tuve que hacer una complicada operaci√≥n donde Reg Hemlin era mi asistente". En 1989 gan√≥ la Medalla de Oro otorgada a especialistas en cirug√≠a del Colegio Real de Cirujanos de Londres. Su experiencia personal como paciente de f√≠stula la dot√≥ de un profundo sentido de la empat√≠a hac√≠a aquellos pacientes que acuden al hospital. "Nosotros sabemos lo que pasan esos pacientes porque una vez estuvimos en esa posici√≥n. A ellos los calma tremendamente saber esto". El problema de las f√≠stulas est√° muy extendido en Etiop√≠a, pues hay muchas personas viviendo en √°reas rurales con escaso o ning√ļn acceso a los servicios de salud. Cuando las mujeres entrar en etapa de parto, no tienen acceso al tratamiento o cuidado correcto. Sin embargo, Gashe dice que "las cosas han mejorado ahora, con muchos hospitales y cl√≠nicas construy√©ndose en todo el pa√≠s". Respecto a su vida personal, luego de la muerte del doctor Reg Hemlin, Mamitu Gashe dedica gran parte de su tiempo libre a cuidar de Katherine, quien tiene 95 años. Asegura que no tiene planes de casarse de nuevo, ni tener hijos. "Todos los pacientes aquí son como mis hijos. Algunos de mis hermanos y hermanas se han mudado a la ciudad, así que sus hijos son como si fueran míos". "En general soy muy feliz", dice.