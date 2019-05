Nubia MuÃ±oz, la colombiana nominada al Nobel que resolviÃ³ una de las grandes incÃ³gnitas de la medicina

Fotografia: BSIP/Getty Images Agrandar la foto + Twittear Nubia Mu√Īoz fue nominada al Nobel de Medicina en 2008. Sus m√°s de tres d√©cadas de investigaciones fueron esenciales para descubrir una de las grandes inc√≥gnitas de su disciplina. Pero no todos aplauden su trabajo. Los hallazgos de esta colombiana de Cali residente en Lyon, Francia -sede del Centro Internacional de Investigaciones sobre el C√°ncer (IARC, por sus siglas en ingl√©s)- permitieron establecer por primera vez el virus del papiloma humano (VPH) como la causa principal del c√°ncer de c√©rvix o de cuello uterino, que se diagnostica cada a√Īo a m√°s de medio mill√≥n de mujeres (matando a unas 300.000). "Desde hace casi de 200 a√Īos se sospechaba que fuera una causa sexualmente transmisible, pero no se sab√≠a cu√°l", le cuenta la epidemi√≥loga a BBC Mundo. Tras d√©cadas investigando, encontr√≥ la respuesta en el virus del papiloma.

Sobre el c√°ncer cuello uterino C√©rvix es la parte baja del √ļtero, donde se desarrolla

VPHes el virus que lo causa. Hay m√°s de 100 tipos M√°s de medio mill√≥n de mujeres son diagnosticadas cada a√Īo

85% ocurre en países de ingresos bajos

70% de los casos son prevenibles con vacunación

3,5%de las mujeres en el mundo han sido vacunadas Fuentes: OMS, NIH El VPH es el virus de transmisi√≥n sexual m√°s com√ļn. De hecho, la ONG brit√°nica Cancer Research, dedicada a la investigaci√≥n de la enfermedad, dice que 8 de cada 10 personas lo contraer√°n a lo largo de su vida. Los descubrimientos de Mu√Īoz abrieron "perspectivas enormes para la prevenci√≥n", se√Īala. Se desarroll√≥ el test de VPH (una prueba que espera reemplazar a la citolog√≠a vaginal) y tambi√©n la primera vacuna contra el VPH, comercializada en 2006. La vacuna ya fue introducida en 86 pa√≠ses y se han vacunado m√°s de 120 millones de mujeres en el mundo, afirma con orgullo la cient√≠fica. Y tambi√©n algunos hombres. Porque, aunque las mujeres son las principales afectadas, el virus tambi√©n les afecta a ellos, pues est√° vinculado al c√°ncer de pene, de ano, de orofaringe (en la boca o la garganta) y a las verrugas genitales, "por eso hay 22 pa√≠ses que introdujeron la vacuna tambi√©n en ni√Īos y no solo en ni√Īas", dice Mu√Īoz. ¬ŅSe puede entonces hablar de un √©xito rotundo? No exactamente. La vacuna del VPH estuvo rodeada de pol√©mica, especialmente en Colombia, el pa√≠s natal de Mu√Īoz, en donde el movimiento antivacunas la situ√≥ en el punto de mira (y logr√≥ frenar en gran medida sus esfuerzos para implantarla). Pero no pudo detener sus intenciones de acabar no solo con el c√°ncer, sino tambi√©n con la desinformaci√≥n. "Situaci√≥n dram√°tica" Lo que ocurri√≥ en Colombia fue un caso excepcional que todav√≠a parece fruto de una pel√≠cula de ciencia ficci√≥n. Se dio un episodio de sugesti√≥n colectiva debido a una "percepci√≥n exagerada" sobre la exposici√≥n de a la vacuna, le dijo a BBC Mundo en 2015 el entonces director del INS, el Instituto de Salud Nacional, Dr. Humberto de la Hoz. Mu√Īoz prefiere describirlo como "una situaci√≥n de estr√©s exagerada" que evolucion√≥ hasta echar por tierra todo el programa de vacunaci√≥n en el pa√≠s que con tanto esfuerzo hab√≠a llevado a cabo. "Y ahora la situaci√≥n en Colombia es dram√°tica", asegura. Lo que comenz√≥ con un intenso entusiasmo termin√≥ en desastre. Mu√Īoz recuerda la alegr√≠a de los inicios. Dice que, aunque ha recibido muchos premios a lo largo de su vida, el reconocimiento m√°s grande fue cuando el expresidente Juan Manuel Santos le llam√≥ en el verano de 2013 para invitarle a participar en el lanzamiento de la vacuna contra el VPH en el pa√≠s latinoamericano. "El gobierno hizo un gran esfuerzo para comprar la vacuna y ponerla a disposici√≥n de todas las ni√Īas mayores de 9 a√Īos, gratis. Y hay que tener en cuenta que, cuando se comercializ√≥, era una vacuna muy cara; cada dosis costaba m√°s de US$100. Y se necesitaban inicialmente tres". "Todo iba muy bien. En 2013, Colombia ten√≠a las coberturas m√°s altas, tan buenas como las de Reino Unido o Australia, por encima del 90%. Yo estaba feliz. Y luego pas√≥ un incidente en Carmen de Bol√≠var, un pueblito de la costa atl√°ntica con muchos problemas socioecon√≥micos que hab√≠a sufrido mucho con la violencia de la guerrilla y de los paramilitares". Mu√Īoz dice que vacunaron a todas las ni√Īas de 9 a√Īos en las escuelas. Algunas de ellas -unas 15 al principio, aunque m√°s adelante ser√≠an unas 500- "presentaron mareos, dificultad para respirar, problemas en las piernas y de sensibilidad". "Pensaron que pod√≠a ser el plomo del agua o una intoxicaci√≥n alimentaria", dice la cient√≠fica. "Hicieron varios estudios y no encontraron nada. Y luego a una de las psic√≥logas de una escuela se le ocurri√≥ decir. '¬°Ah! ¬°Pero estas ni√Īas fueron vacunadas con la vacuna del papiloma!'". Fue as√≠, explica Mu√Īoz, como "naci√≥ el rumor" de que era la vacuna la causante de los problemas. Pero todo result√≥ ser fruto de la autosugesti√≥n, seg√ļn un estudio detallado del INS, que no encontr√≥ relaci√≥n alguna entre lo que reportaron las ni√Īas y la aplicaci√≥n de la vacuna, como se hab√≠a especulado. "Se hizo una demanda muy grande contra la compa√Ī√≠a que desarroll√≥ la vacuna y se vino abajo todo el programa, que era excelente. El Ministerio de Salud trat√≥ de retomarlo, pero creo que no se hizo con la motivaci√≥n suficiente como para recobrar la confianza". La tasa de vacunaci√≥n en Colombia cay√≥ al 17%, seg√ļn los datos del a√Īo pasado. "Por el hecho de no tener ahora una cobertura con la vacuna VPH del 90% (como la ten√≠amos en el 2013 y 2014), estamos perdiendo la oportunidad de prevenir unos 4.000 casos de c√°ncer de c√©rvix por a√Īo en Colombia", advierte. Los rumores Paro la vacuna tambi√©n enfrent√≥ rechazo por parte de grupos antivacunas en otras partes del mundo. "Uno de los rumores que se difundieron era que si se daba la vacuna a las ni√Īas antes de comenzar la actividad sexual, entonces se iban a sentir m√°s seguras y se iban a volver promiscuas", dice la epidemi√≥loga. Mu√Īoz asegura que eso "solo es un rumor", pues "se han hecho estudios mirando cu√°l es el comportamiento sexual de adolescentes que reciben la vacuna y de las que no, y no hay ninguna diferencia". "Hay un comit√© de la Organizaci√≥n Mundial de la Salud (OMS) que revisa la seguridad de las vacunas peri√≥dicamente -y no solamente la vacuna contra el VPH, sino de todas las vacunas- y se re√ļne una o dos veces al a√Īo para revisar toda la informaci√≥n disponible". Mu√Īoz cuenta que ya se han hecho al menos ocho revisiones de la vacuna contra el VPH con resultados positivos: "La √ļltima conclusi√≥n, que fue el a√Īo pasado, es que la vacuna es segura y muy eficaz". "Esta vacuna ha sufrido m√°s que otras que se han introducido en el mundo, tal vez porque realmente es dif√≠cil de entender, o puede que sea porque sirve para prevenir una enfermedad sexualmente transmisible", dice la cient√≠fica. Ella culpa a la desinformaci√≥n y la ignorancia de la difusi√≥n de los rumores: "A pesar de la investigaci√≥n, la gente sigue creyendo lo que lee en las redes sociales y no se interesa o no se toma el trabajo de ir un poquito m√°s all√° y leer la evidencia cient√≠fica". 