Un hito en el combate global al VIH: un segundo paciente fue curado

Fotografia: Credit NIBSC/Science Source Agrandar la foto + Twittear Un paciente parece haberse curado de una infecci√≥n con VIH, el virus causante del sida; apenas la segunda ocasi√≥n desde que empez√≥ la epidemia global. El anuncio fue hecho casi exactamente doce a√Īos despu√©s de que el primer paciente fue curado, un hito que los investigadores hab√≠an intentado repetir. El √©xito sorpresivo del segundo paciente confirma que es posible, aunque dif√≠cil, curar la infecci√≥n del VIH, de acuerdo con los investigadores. El equipo de cient√≠ficos public√≥ los resultados en la revista Nature el 5 de marzo. En p√ļblico, los cient√≠ficos han descrito el caso como una "remisi√≥n a largo plazo". En las entrevistas la mayor√≠a de los expertos s√≠ la llamado "cura", con la advertencia de que es complicado saber si esa es la palabra correcta debido a que solamente hay dos casos comprobados. Esos dos logros se dieron por medio de transplantes de m√©dula √≥sea a los pacientes con la infecci√≥n. Pero esos transplantes pretend√≠an tratar el c√°ncer de los pacientes, no el VIH. Es poco probable que ese m√©todo sea una opci√≥n de tratamiento realista en el futuro cercano. Ya hay medicamentos poderosos usados para controlar la infecci√≥n mientras que los transplantes son riesgosos y los graves efectos secundarios pueden durar a√Īos. Pero los expertos dijeron que reforzar el sistema inmunitario del cuerpo con c√©lulas modificadas para resistir el virus de inmunodeficiencia humana podr√≠a ser un tratamiento pr√°ctico y exitoso. "Esto va a inspirar a la gente: la cura no es un sue√Īo", dijo Annemarie Wensing, vir√≥loga del Centro M√©dico Universitario Utrecth, en los Pa√≠ses Bajos. "Es algo alcanzable". Wensing codirige IciStem, un consorcio de cient√≠ficos europeos que estudian los transplantes de c√©lulas madre para tratar la infecci√≥n del VIH. El consorcio es respaldado por AMFAR, una organizaci√≥n estadounidense de investigaciones relacionadas con el sida. El segundo paciente en remisi√≥n ha pedido mantener su anonimato; los cient√≠ficos se refieren a √©l solo como "el paciente de Londres". "Tengo un sentido de responsabilidad respecto a ayudar a los doctores a entender c√≥mo pas√≥ para que puedan desarrollar la ciencia", dijo por correo electr√≥nico a The New York Times. Dijo que enterarse de que pod√≠a ser curado tanto de su c√°ncer como de la infecci√≥n del VIH fue "alucinante" y "abrumador". "Nunca pens√© que existir√≠a una cura mientras segu√≠a vivo", coment√≥. En la misma conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas (CROI) en Seattle en la que fue anunciado el caso del segundo paciente este a√Īo se hizo una declaraci√≥n similar en 2007. Un doctor alem√°n describi√≥ aquella primera cura en "el paciente de Berl√≠n", despu√©s identificado como Timothy Ray Brown, ahora de 52 a√Īos y quien vive en Palm Springs, California. La noticia fue desplegada en el cartel informativo del caso hasta atr√°s de la sala de conferencias y, en un inicio, apenas gener√≥ atenci√≥n. Cuando qued√≥ claro que Brown realmente hab√≠a sido curado los cient√≠ficos buscaron c√≥mo repetir el resultado con otros pacientes de c√°ncer seropositivos. En cada caso el virus resurgi√≥, usualmente unos nueve meses despu√©s de que los pacientes dejaron de tomar los medicamentos antirretrovirales; en varios casos los pacientes fallecieron por el c√°ncer. Los cient√≠ficos tem√≠an que la cura de Brown hubiera sido un casualidad. Brown ten√≠a leucemia y cuando la quimioterapia no la detuvo, requiri√≥ dos transplantes de m√©dula √≥sea. Estos fueron hechos por un donante que ten√≠a una mutaci√≥n proteica llamada CCR5, que yace sobre la superficie de ciertas c√©lulas del sistema inmune. El VIH usa esa prote√≠na para infectar las c√©lulas, pero no puede infiltrarse en la versi√≥n mutada. A Brown le dieron medicamentos inmunosupresores fuertes, de un tipo que ya no se utiliza, y tuvo severas complicaciones durante meses despu√©s del transplante. En un momento fue puesto en coma inducido y casi muere. "Qued√≥ muy golpeado con todo el procedimiento", dijo Steven Deeks, experto en sida de la Universidad de California, campus San Francisco, que ha tratado a Brown. "Entonces siempre nos preguntamos si todo ese condicionamiento, la destrucci√≥n masiva de su sistema inmunitario, explican por qu√© Timothy fue curado pero nadie m√°s lo hab√≠a sido". El paciente de Londres ayud√≥ a resolver esa cuesti√≥n: no se requiere que la experiencia te deje al borde de la muerte para que el procedimiento de remisi√≥n funcione. El paciente ten√≠a un linfoma de Hodgkin y recibi√≥ un transplante de un donador con la mutaci√≥n CCR5 en mayo de 2016. Tambi√©n recibi√≥ las drogas inmunosupresoras, pero el tratamiento fue mucho menos intenso que el de Brown y m√°s en l√≠nea con los est√°ndares actuales para pacientes de transplantes. Dej√≥ de tomar los antirretrovirales en septiembre de 2017 y con ello es el primer paciente desde Brown que se sabe que se ha mantenido libre del virus m√°s de un a√Īo despu√©s de detener la ingesta de esos medicamentos. "Creo que esto s√≠ cambia la jugada, aunque sea un poco", afirm√≥ Ravindra Gupta, vir√≥logo de University College London que present√≥ los hallazgos en la conferencia de Seattle. "Todos cre√≠an a partir del paciente de Berl√≠n que era necesario casi morir para curar el VIH, pero ahora no parece ser as√≠". El paciente de Londres no estaba tan enfermo como Brown despu√©s del transplante y aun as√≠ el procedimiento funcion√≥: el transplante destruy√≥ el c√°ncer sin que hubiera efectos secundarios da√Īinos y las c√©lulas inmunitarias transplantadas, resistentes al VIH, parecen haber remplazado las c√©lulas vulnerables del paciente. La mayor√≠a de las personas con la mutaci√≥n resistente al VIH, llamada delta 32, son de ascendencia de Europa del norte. IciStem, el consorcio al que pertenece la doctora Wensing, tiene una base de datos de unos 22.000 donantes. Los cient√≠ficos de IciStem han dado seguimiento a 38 personas seropositivas que han recibido transplantes de m√©dula √≥sea, seis de los cuales lo recibieron de donantes con la mutaci√≥n. El paciente de Londres es el n√ļmero 36 en la lista. Otra persona, en la posici√≥n 19 de la lista y llamada "paciente de D√ľsseldorf", lleva cuatro meses sin medicamentos antirretrovirales. Su caso tambi√©n ser√° discutido en la conferencia en Seattle, que termina el 7 de marzo. La mayor√≠a de los expertos que conocen los detalles del caso indican que parece ser una cura leg√≠tima, aunque algunos est√°n inciertos respecto a su relevancia para el tratamiento de toda la epidemia de sida. "En teor√≠a solo va a funcionar si alguien tiene el virus que √ļnicamente usa el CCR5 para la entrada, que es alrededor del 50 por ciento de la gente seropositiva o quiz√° menos", dijo Timothy Henrich, especialista en sida de la Universidad de California en San Francisco. Una posibilidad para avanzar, de acuerdo con Deeks (el m√©dico que ha tratado a Brown) y otros, es desarrollar m√©todos con terapia de modificaci√≥n gen√©tica para eliminar el CCR5 en las c√©lulas inmunitarias o sus predecesoras en c√©lulas madre. Estas c√©lulas modificadas para ser resistentes a la infecci√≥n de VIH podr√≠an entonces, con el tiempo, eliminar el virus en el cuerpo del paciente. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario