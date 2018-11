Fotografia: Matt Roth para The New York Times Agrandar la foto + Un prototipo de kilogramo K4, a la izquierda, hecho en 1889 de la misma aleaci√≥n de platino-iridio almacenada como el prototipo internacional del kilogramo. El prototipo de kilogramo K102, a la derecha, fue hecho en 2013. Twittear Desde 1889, Le Grand Kilo, un cilindro elegante de platino-iridio, ha reinado desde su b√≥veda subterr√°nea en Par√≠s. El objeto, un monarca absoluto, era la referencia exacta para saber cu√°nto pesa un kilogramo de masa. Cient√≠ficos de todo el mundo hac√≠an peregrinajes para verlo y llevaban consigo sus est√°ndares nacionales del kilogramo para comparar los pesos. "La nave nodriza no se equivoca nunca", dijo Robert Vocke Jr., qu√≠mico en el Instituto Nacional de Est√°ndares y Tecnolog√≠a (NIST) en Gaithersburg, Maryland. Pues ya no es as√≠. El 16 de noviembre, en un peque√Īo centro de conferencias a unos pasos del Palacio de Versalles, varias decenas de pa√≠ses votaron a favor de derrocar a Le Grand Kilo y redefinir el kilogramo y otras¬†tres unidades est√°ndar de medici√≥n: el amperio, para la corriente el√©ctrica; el kelvin, para la temperatura, y el mol, que describe la cantidad de una sustancia qu√≠mica. La votaci√≥n hace realidad un sue√Īo del siglo XVIII. De ahora en adelante, las siete unidades en el Sistema Internacional de Unidades, tambi√©n conocido como el SI, ya no se definir√°n seg√ļn objetos materiales; se establecer√°n solo mediante constantes abstractas de la naturaleza. "Este arco de la historia comenz√≥ antes de la Revoluci√≥n francesa y ahora creo que hemos concluido el ciclo", coment√≥ Stephan Schlamminger, f√≠sico del NIST. La "democratizaci√≥n de las unidades", dijo, ahora se ha completado. El SI se origin√≥ a finales del siglo XVIII solo con el metro y el kilogramo. La idea era estandarizar las unidades b√°sicas de comercio y medidas cient√≠ficas. Despu√©s de todo, para que un kilogramo de monedas de oro tenga un valor universal, todos tienen que llegar a un consenso sobre la definici√≥n exacta de un kilogramo. Para 1875, diecisiete naciones hab√≠an firmado el Tratado de la Convenci√≥n del Metro en Par√≠s, que estableci√≥ est√°ndares internacionales para el metro y el kilogramo. El metro se defini√≥ como la distancia entre dos marcas en una barra hueca de platino-iridio. El kilogramo est√°ndar era Le Grand Kilo. Ambos artefactos se almacenar√≠an bajo llave en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, con copias distribuidas a varios pa√≠ses. "La gente dec√≠a que era 'para todas las √©pocas y todos los pueblos'", coment√≥ Schlamminger. Pero no era as√≠. Un objeto f√≠sico podr√≠a rayarse, astillarse o incluso destruirse. Los cient√≠ficos comenzaron a so√Īar con unidades est√°ndar de medici√≥n que fueran siempre constantes, con definiciones basadas en los elementos del universo. El metro alcanz√≥ ese nivel en 1983, cuando se redefini√≥ en t√©rminos de la velocidad universalmente constante de la luz. Los cient√≠ficos hab√≠an estimado la velocidad de la luz durante siglos, pero no fue sino hasta la d√©cada de los setenta, tras experimentos que involucraban l√°seres en un vac√≠o, que pudieron establecer un n√ļmero: exactamente 299.792.458 metros por segundo. El metro se defini√≥ seg√ļn esa cifra, como la distancia recorrida por un rayo de luz en exactamente la 1/299.792.458 parte de un segundo. (El segundo, otra unidad fundamental, se ha definido desde 1967 como la cantidad de tiempo que le toma a un √°tomo de cesio-133 vibrar 9.192.631.770 veces). En efecto, un metro ya no necesitaba medirse; ahora pod√≠a conjurarse seg√ļn se necesitara, "se realizaba", para utilizar un t√©rmino de la metrolog√≠a. El declive del kilogramo In 1990, los metr√≥logos descubrieron que Le Grand Kilo se hab√≠a vuelto misteriosamente m√°s ligero que sus seis copias oficiales por casi 50 microgramos. El est√°ndar del kilogramo estaba en problemas. La misi√≥n para redefinirlo comenz√≥. A lo largo de los a√Īos, dos posibilidades se presentaron: medir la masa exacta de un kilogramo en t√©rminos de la fuerza electromagn√©tica requerida para levantarlo o en t√©rminos del n√ļmero espec√≠fico de √°tomos en su masa. Sin embargo, tal como el metro antes de 1983, ninguna de esas definiciones vinculaba al kilogramo con constantes fundamentales. El v√≠nculo apareci√≥ en la forma de la constante de Planck, que convierte la longitud de onda macrosc√≥pica de la luz a la energ√≠a de fotones individuales de luz. Sin embargo, solo los experimentos bien ejecutados pod√≠an proporcionar cifras acordadas para esas constantes y hacer que esas unidades fueran reales para siempre. "Si no puedes hacer eso, tu definici√≥n no sirve", dijo Robinson. Un m√©todo para redefinir el kilogramo surgi√≥ de una iniciativa para revisar el amperio, la medida est√°ndar de medici√≥n para la corriente el√©ctrica. En 1975, a Bryan Kibble, f√≠sico en el Laboratorio Nacional de F√≠sica (NPL) en Londres, le encargaron el poco envidiable trabajo de mejorar un instrumento llamado la balanza del amperio. El dispositivo pod√≠a medir la corriente el√©ctrica en t√©rminos del peso, pero de manera deficiente. "Era espantoso trabajar con ella", dijo Anne Kibble, cient√≠fica retirada del NPL y viuda de Bryan Kibble, quien muri√≥ en 2016. Kibble so√Īaba con un aparato distinto, que recibi√≥ el nombre de balanza de Kibble despu√©s de su muerte, y que elimin√≥ muchas de las fuentes de imprecisi√≥n y errores que plagaban a la original. "Todas las cosas complicadas desaparecieron", dice Robinson, que trabaj√≥ de cerca con Kibble. Juntos, construyeron la primera balanza de Kibble, llamada NPL Mark I, en la d√©cada de los setenta. Casi al mismo tiempo, unos f√≠sicos en otra parte del mundo descubrieron dos nuevos efectos mec√°nicos cu√°nticos, que vincularon la constante de Planck con el voltaje el√©ctrico y la resistencia. El instrumento de Kibble, inventado como una manera de medir la corriente el√©ctrica en t√©rminos del peso, sin quererlo tambi√©n se convirti√≥ en una manera de medir la constante de Planck. Al igual que con los experimentos que med√≠an la velocidad de la luz, en cuanto la constante de Planck se midiera con precisi√≥n extrema y se llegara a un consenso al respecto, el papel de la balanza de Kibble podr√≠a revertirse con el fin de definir un kilogramo en t√©rminos electromagn√©ticos. El proyecto Avogadro Casi al mismo tiempo, a cientos de kil√≥metros al este, Horst Bettin, f√≠sico del

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) en Alemania, estaba trabajando para representar el kilogramo de una manera muy distinta: contando √°tomos. En efecto, Bettin hab√≠a creado un experimento que medir√≠a de manera precisa la constante de Avogadro, que determin√≥ que un mol de una sustancia contiene 6,022140857 √ó 10^23 part√≠culas como electrones, √°tomos, iones o mol√©culas. La cifra de Avogadro se hab√≠a calculado pero, al igual que la velocidad de la luz, jam√°s se midi√≥ de manera precisa ni se lleg√≥ a un consenso al respecto. (Hasta ahora, la constante de Avogadro se ha redefinido como el valor 6,02214076 √ó 10^23). De manera crucial, la constante de Avogadro y la constante de Planck se entrelazaron en las leyes de la f√≠sica. Despu√©s de haber medido la constante de Avogadro, Bettin pudo derivar la constante de Planck. Adem√°s, con una medida precisa de la constante de Planck, pudo validar los resultados del trabajo de Kibble y viceversa. Un heredero al trono No obstante, el kilogramo no pod√≠a redefinirse sino hasta que los cient√≠ficos hubieran derivado la misma respuesta para las constantes de Planck y de Avogadro con siete decimales. "Lo que llamamos 'medici√≥n' en realidad es un estimado", dijo Schlamminger. "B√°sicamente puedes calcular cu√°l es el valor verdadero. El valor real solo lo conoce el universo". Ese logro tom√≥ veinte a√Īos. En 2008, el NPL elimin√≥ la iniciativa de la balanza de Kibble y le vendi√≥ el instrumento al Consejo de Investigaci√≥n Nacional de Canad√° (NRC). Para 2014, las balanzas de Kibble del NIST y el NRC produjeron n√ļmeros para las constantes de Planck y de Avogadro que concordaron con los resultados del trabajo de Bettin. La votaci√≥n del 16 de noviembre cementa los valores de las constantes de Planck y de Avogadro, y libera al kilogramo de su forma material. Las cuatro nuevas definiciones -para el kilogramo, el amperio, el kelvin y el mol- entrar√°n en vigor oficialmente despu√©s del D√≠a Mundial de la Metrolog√≠a, el pr√≥ximo 20 de mayo. La transici√≥n solo cobrar√° efecto en las fronteras de la ciencia y la tecnolog√≠a; el mundo cotidiano no se dar√° cuenta. "No deben notarlo, porque si lo hacen, no hemos hecho bien nuestro trabajo", coment√≥ Robinson, del NPL. Le Grand Kilo se unir√° a su contraparte, la barra del metro, en los archivos de la metrolog√≠a. Bettin se retirar√° el siguiente a√Īo. A Schlamminger ahora le interesa la gran G, la constante gravitacional universal. "Si nos encanta medir cosas, hay much√≠simas cosas que pueden medirse en el mundo", coment√≥. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario