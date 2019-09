Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Hoy en d√≠a cualquier persona que se quiera dedicar a la ciencia tiene que saber ingl√©s. Esta lengua se ha convertido en una suerte de idioma universal de la academia cient√≠fica que le permite a investigadores de todas partes del mundo compartir ideas, descubrimientos y opiniones. Sin embargo, esto no fue siempre as√≠. Muchos textos cient√≠ficos fundamentales de hace 100 o m√°s a√Īos est√°n escritos en alem√°n, ruso, japon√©s o chino, entre otras lenguas. Philip Ball, f√≠sico, qu√≠mico y divulgador cient√≠fico brit√°nico de unos cincuenta y tantos a√Īos recuerda como, en sus a√Īos de estudiante, por ejemplo, sus profesores le recomendaban aprender alem√°n. ¬ŅCu√°ndo fue entonces que el ingl√©s se convirti√≥ en la lengua de la ciencia por excelencia? ¬ŅY qu√© propici√≥ este cambio? Boicot Seg√ļn le explic√≥ a la BBC Michael Gordin, historiador de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, "hacia los a√Īos 50, el ingl√©s representaba cerca del 50% de los textos publicados en ciencias naturales (Rusia ocupaba el segundo puesto con cerca del 20%)". "Pero fue reci√©n en los a√Īos 70 que el ingl√©s despeg√≥ como idioma de la ciencia y que se vio un retroceso marcado de los textos en ruso, franc√©s y chino hasta el punto en que hoy, aproximadamente m√°s del 90% de las publicaciones de elite de ciencias naturales son en ingl√©s". Desde 1880 -fecha a partir de la cual hay disponible datos fiables-, si analizamos las publicaciones cient√≠ficas, veremos que cerca de un tercio era en ingl√©s, otro tercio en franc√©s y otro en alem√°n. Pero este equilibrio "empez√≥ a desestabilizarse a comienzos del siglo XX y se empez√≥ a ver una ca√≠da del franc√©s, un crecimiento leve del ingl√©s (...) y una r√°pida expansi√≥n del alem√°n ", se√Īala Gordin. "Si yo hubiese dicho en 1900 que habr√≠a una lengua sola para la ciencia en el a√Īo 2000, la gente se habr√≠a re√≠do primero, y despu√©s habr√≠a apostado a que ser√≠a el alem√°n", dice el historiador. "La pregunta ahora no es tanto qu√© paso con el ingl√©s, sino qu√© pas√≥ con el alem√°n", apunta Gordin. "El alem√°n sufri√≥ una serie de transformaciones -que no pueden describirse sino como catastr√≥ficas respecto a su posici√≥n dentro de la ciencia- que comienzan con la I Guerra Mundial, por los poderosos antagonismos nacionales que surgen (...) y el boicot iniciado por los franceses, los belgas, los estadounidenses y los brit√°nicos contra los acad√©micos alemanas y austriacos". Eso, contin√ļa el historiador, signific√≥ un duro golpe para el idioma alem√°n ya que menos personas publicaron en esas revistas si no eran hablantes nativos de esos idiomas, y menos gente eligi√≥ leer esas publicaciones. Alemania luego comenz√≥ recuperarse, hasta que se estableci√≥ el nazismo en 1933. El alem√°n pierde su lugar Las llegada de los nazis tuvo un doble efecto. Por un lado, muchos cient√≠ficos -sobre todo f√≠sicos (la mayor√≠a jud√≠os, socialistas o cient√≠ficos que por otros motivos no quisieron quedarse all√≠)- emigraron del pa√≠s. "Eso signific√≥ que muchos cient√≠ficos que eran la elite de la elite se fueron a Reino Unido o EE.UU. y por ello acabaron hablando ingl√©s", comenta Gordin. Pero tambi√©n contribuy√≥ al declive del alem√°n en la ciencia las restricciones a las visas que impuso el r√©gimen nazi, que hicieron que llegaran al pa√≠s menos estudiantes. Todos estos factores hicieron que se "quebraran una serie de redes interconectadas entre los acad√©micos, que si bien se reconstruyeron tras la II Guerra Mundial, lo hicieron esta vez centradas en Nueva York, San Francisco, Boston, Princeton, y no alrededor de Frankfurt, Colonia o Viena", dice el investigador. Desventajas Una lengua com√ļn facilita, sin duda, la comunicaci√≥n entre cient√≠ficos de distintos pa√≠ses. Pero tambi√©n, tiene sus desventajas. "Por un lado se pierde la riqueza de los registros por un hablante nativo", dice Gordin, en referencia a la necesidad de simplificar la lengua para facilitar y agilizar la comunicaci√≥n, y hacer que sea m√°s f√°cil de escribir para un no nativo. Por otro, hay mucha gente en el mundo con un potencial inmenso que estudia ciencia, pero queda rezagada o fuera de la carrera por las dificultades idiom√°ticas. "A medida que avanzan en su campo, el ingl√©s se vuelve m√°s importante: lo necesitan para entender textos avanzados, para conferencias. Y, en cierto momento, alguien que puede ser muy talentoso en el √°mbito de la ciencia, puede tener que abandonar la carrera porque no es tan talentoso desde el punto de vista ling√ľ√≠stico para lidiar con el idioma", afirma el historiador. ¬ŅEspa√Īol en el futuro? As√≠ como el alem√°n o el franc√©s perdieron su lugar en la ciencia, el ingl√©s tampoco tiene garantizado su reinado. Seg√ļn Gordin, en el futuro cercano es dif√≠cil imaginar que otra lengua desplace al ingl√©s. "Pero en el largo plazo, la tendencia de la historia siempre es al cambio". "No creo que el ingl√©s sea reemplazado por un solo idioma en los pr√≥ximos 150 a√Īos, pero es m√°s probable que regresemos al modelo del siglo XIX, en el que hab√≠a tres idiomas", especula el historiador. "Y, los idiomas que me puedo imaginar, son probablemente todav√≠a el ingl√©s, algo as√≠ como el mandar√≠n y quiz√° el espa√Īol o portugu√©s".