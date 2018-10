Divide y conservarÃ¡s: reclasificar a los tigres para evitar su extinciÃ³n

Fotografia: Marvin Recinos/Agence France-Presse 鈥 Getty Images Agrandar la foto + Twittear Menos de cuatro mil tigres viven en estado salvaje. Una nueva investigaci贸n intenta que los conservacionistas entiendan mejor la gen茅tica de estos animales para poder salvarlos. Despu茅s de a帽os de debates, un grupo de cient铆ficos public贸 un art铆culo en la revista Current Biology en el cual se afirma que los tigres se dividen en seis subespecies 煤nicas. Una de esas subespecies, el tigre del sur de China, solo sobrevive en cautiverio. "Los resultados que se presentan en este art铆culo son importantes porque contradicen las clasificaciones internacionales de conservaci贸n actualmente aceptadas para los tigres", coment贸 Uma Ramakrishnan, ec贸loga molecular del Centro Nacional de Ciencias Biol贸gicas en Bangalore, India, que no estuvo involucrada en el estudio. Un sistema que hace poco propusieron algunos cient铆ficos para clasificar a los tigres del mundo en dos subespecies perjudicar铆a a los que quedan en vez de beneficiarlos, se帽al贸 Shu-Jin Luo, genetista de la Universidad Peking que encabez贸 el estudio. Para conservar la diversidad gen茅tica de los tigres, se tendr谩n que tomar en cuenta todas las subespecies restantes, afirman Luo y sus coautores. "Si se piensa que todos los tigres son homog茅neos en t茅rminos gen茅ticos, se podr铆a decir que, si perdemos al tigre de Amur, a煤n quedar铆a el tigre de Bengala, y no hay problema porque son muy similares", recalc贸 la especialista. "Pero eso no est谩 bien porque ahora sabemos que los tigres no son todos iguales". Luo espera que sus hallazgos terminen con el debate de d茅cadas sobre el n煤mero de subespecies de tigre que existen: seis, cinco o dos. En 2004, con base en an谩lisis gen贸micos parciales, Luo y sus colegas presentaron por primera vez una investigaci贸n que demostr贸 que hay seis subespecies vivas de tigres. No obstante, otros investigadores pronto cuestionaron los hallazgos. El 煤ltimo an谩lisis confirm贸 seis subespecies vivas: los tigres de Bengala, Amur, sur de China, Sumatra, Indochina y Malasia. Los cient铆ficos tambi茅n creen que tres subespecies adicionales ya est谩n extintas: los tigres del Caspio, de Java y de Bali, los cuales se describieron en la d茅cada de los treinta. La distinci贸n entre especie y subespecie a veces es confusa. Aunque dos subespecies diferentes se pueden aparear y producir cr铆as viables, las subespecies suelen estar separadas por h谩bitats distintos, adaptaciones ambientales diferentes y caracter铆sticas morfol贸gicas y gen茅ticas particulares. Seg煤n muchos investigadores, las subespecies son pelda帽os evolutivos intermedios en el camino hacia las especies completamente formadas. Armados con tecnolog铆as gen贸micas m谩s asequibles y robustas, Luo y sus colegas fortalecieron sus hallazgos originales. Antes, solo hab铆an secuenciado un genoma completo de tigre. En el nuevo estudio, los investigadores realizaron el an谩lisis de la secuencia del genoma completo de 32 espec铆menes de tigres salvajes de todo el mundo. Un an谩lisis estad铆stico de 1,8 millones de variantes de ADN en todos los genomas de los espec铆menes de tigre dio como resultado seis subespecies distintas. "Aunque los m茅todos gen贸micos se han utilizado de forma extensa en humanos y modelos de organismos, se ha explotado poco su uso en el estudio de especies en peligro de extinci贸n", coment贸 Ramakrishnan. El an谩lisis tambi茅n ofreci贸 una mirada a la historia evolutiva de los tigres. La evidencia f贸sil indica que el depredador evolucion贸 hace unos dos millones de a帽os en Asia. El nuevo estudio revel贸 que las subespecies compartieron un ancestro com煤n por 煤ltima vez hace relativamente poco, m谩s o menos hace 110.000 a帽os, lo m谩s probable es que haya sido en los territorios actuales del sureste asi谩tico y del sur de China. Cuando el clima cambi贸, los tigres se expandieron a India, en el oeste; a China y Siberia, en el norte, y a Indonesia y Malasia, en el sur. En las decenas de miles de a帽os que han pasado desde entonces, los tigres han evolucionado en subespecies con distintas caracter铆sticas gen贸micas. Por ejemplo, los investigadores encontraron que los tigres de Sumatra -los cuales viven en una sola isla de Indonesia y fueron los primeros en separarse de la otra subespecie- poseen genes asociados con tama帽os de cuerpo m谩s peque帽os en relaci贸n con la mayor铆a de los tigres en el continente. Esto coincide con las observaciones morfol贸gicas y las expectativas ecol贸gicas, se帽al贸 Luo. "En India y Siberia, los tigres cazan grandes ungulados, pero en Sumatra dependen m谩s de los jabal铆es y los venados peque帽os", mencion贸 Luo. "Tiene sentido que las presas m谩s peque帽as ejerzan presi贸n en la selecci贸n de los tigres m谩s peque帽os". Se estima que hace un siglo unos cien mil tigres merodeaban por las selvas, los pantanos y los pastizales de Asia. Sin embargo, la caza furtiva, la destrucci贸n de su h谩bitat y las muertes por venganza han generado una espiral descendente en su poblaci贸n; en la actualidad, hay m谩s tigres en cautiverio que en estado salvaje. Los tigres ya desaparecieron de Camboya y Vietnam, y se piensa que tan solo unos pocos individuos aislados sobreviven en estado salvaje en Laos y China. Ullas Karanth, director de ciencia de Asia de la Sociedad para la Conservaci贸n de la Vida Silvestre, alab贸 el nuevo estudio porque representa un avance en la comprensi贸n cient铆fica de la gen茅tica de los tigres, pero cuestion贸 la viabilidad de salvar a las seis subespecies. "Las cifras de todas las subespecies, a excepci贸n de las indias y las rusas, son demasiado reducidas", coment贸. En la actualidad, las poblaciones de tigres con una probabilidad razonable de supervivencia ocupan apenas alrededor de un 10 por ciento de su h谩bitat potencial, y la presi贸n solo va en aumento, expres贸 Karanth. En vez de concentrarse en la gen茅tica, los esfuerzos para mantener y recuperar a los tigres deber铆an priorizar los sitios donde la conservaci贸n parece m谩s realista y promisoria, se帽al贸. Sin embargo, los autores de la investigaci贸n argumentan que salvar de la extinci贸n a los tigres tambi茅n conlleva salvar su diversidad gen茅tica. "Conservar este tipo de caracter铆sticas gen贸micas es conservar la singularidad evolutiva que han acumulado los tigres a lo largo de miles de a帽os", mencion贸 Luo. 