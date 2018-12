El calentamiento global ya existiÃ³... y acabÃ³ con casi toda la vida

Fotografia: John Cancalosi v√≠a Getty Images Agrandar la foto + Twittear Hace 252 millones de a√Īos, falt√≥ poco para que la Tierra muriera. En los oc√©anos, se extingui√≥ el 96 por ciento de todas las especies. Es m√°s dif√≠cil determinar cu√°ntas especies terrestres desaparecieron, pero la p√©rdida fue similar. Esta extinci√≥n masiva al final del P√©rmico fue la peor en la historia de este planeta y sucedi√≥, cuando mucho, a lo largo de unos cuantos miles de a√Īos, en un abrir y cerrar de ojos en t√©rminos geol√≥gicos. El 6 de diciembre, un grupo de cient√≠ficos proporcion√≥ un recuento detallado de la forma en que la vida marina fue eliminada durante la extinci√≥n masiva del P√©rmico-Tri√°sico. Los cient√≠ficos afirman que el calentamiento global le quit√≥ el ox√≠geno a los oc√©anos y coloc√≥ a muchas especies bajo tanta presi√≥n que estas comenzaron a morir. Adem√°s, los cient√≠ficos advierten que tal vez estamos repitiendo el proceso. Si es as√≠, entonces el cambio clim√°tico est√° "firmemente ubicado en la categor√≠a de los eventos catastr√≥ficos de extinci√≥n", se√Īal√≥ Curtis Deutsch, cient√≠fico especialista en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Washington y coautor de este nuevo estudio, publicado en la revista Science. Los investigadores conocen desde hace mucho tiempo los sucesos generales del cataclismo del P√©rmico-Tri√°sico. Justo antes de las extinciones, los volcanes de lo que ahora es Siberia hicieron erupci√≥n a gran escala. El magma y la lava que arrojaron produjeron enormes cantidades de di√≥xido de carbono. Ya que estaba en la atm√≥sfera, el gas retuvo calor. Los investigadores calculan que la superficie del oc√©ano se calent√≥ al menos 8 grados Celsius. Algunos investigadores sostienen que el calor por s√≠ solo acab√≥ con muchas especies. Otros creen que el calentamiento redujo el ox√≠geno del oc√©ano y asfixi√≥ a las especies que viv√≠an ah√≠. Al parecer se formaron rocas durante la extinci√≥n masiva cuando le falt√≥ ox√≠geno al menos a una parte del oc√©ano. En investigaciones anteriores, Deutsch ha analizado la forma en que los animales vivos se adaptan a los niveles de temperatura y ox√≠geno del mar. Por ejemplo, los animales que poseen un metabolismo r√°pido necesitan mucho ox√≠geno, entonces no pueden vivir en las partes del oc√©ano donde el ox√≠geno desciende por debajo de un l√≠mite determinado. El agua c√°lida dificulta todav√≠a m√°s este reto. Cuando el agua es m√°s c√°lida, no puede retener tanto ox√≠geno disuelto como el agua fr√≠a. Y aun peor: el agua c√°lida tambi√©n puede aumentar el metabolismo de los animales, lo que significa que requieren de m√°s ox√≠geno para mantenerse vivos. Por ejemplo, el bacalao no se encuentra debajo de una latitud que va m√°s o menos desde Nueva Inglaterra hasta Espa√Īa. Al sur de esa l√≠nea, el calor y el bajo nivel de ox√≠geno generan demasiada presi√≥n para esa especie. Deutsch y Justin Penn, un estudiante de posgrado, hicieron una recreaci√≥n del mundo al final del P√©rmico con una simulaci√≥n de computadora a gran escala, que completaron con una atm√≥sfera que retiene el calor y un oc√©ano que fluye. Cuando los volcanes de Siberia colmaron la atm√≥sfera virtual con di√≥xido de carbono, la atm√≥sfera se calent√≥. El oc√©ano tambi√©n se calent√≥ y, seg√ļn el modelo, empez√≥ a perder ox√≠geno. Algunas partes perdieron m√°s ox√≠geno que otras. Por ejemplo, en la superficie, las algas fotosint√©ticas produc√≠an ox√≠geno fresco. Este modelo demostr√≥ que a medida que el oc√©ano se calentaba, sus corrientes de circulaci√≥n tambi√©n eran m√°s lentas. El agua que ten√≠a poco ox√≠geno se fue al fondo de los oc√©anos y, poco despu√©s, las profundidades estaban sofocadas. Seguramente el aumento de las temperaturas y el descenso del ox√≠geno hicieron inhabitables enormes franjas de los oc√©anos. Algunas especies sobrevivieron aqu√≠ y all√°, pero la mayor parte desapareci√≥ por completo. "Todos estaban perdiendo gran parte de su h√°bitat, lo que generaba el riesgo de su extinci√≥n", coment√≥ Deutsch. "Pero el riesgo era en realidad mayor en los lugares fr√≠os; eso fue un poco sorprendente". Uno podr√≠a esperar que los animales cerca del ecuador estuvieran en mayor riesgo debido a que el agua era c√°lida desde un inicio. Sin embargo, el modelo de Deutsch propuso un tipo de apocalipsis muy diferente. Los animales que viv√≠an en agua fr√≠a con mucho ox√≠geno no pudieron soportar el descenso repentino del ox√≠geno, mientras que los que viv√≠an en aguas tropicales ya estaban adaptados al poco ox√≠geno. Y las especies de agua fr√≠a no encontraron refugio en ning√ļn otro lugar. Para poner a prueba su simulaci√≥n, los investigadores colaboraron con Jonathan Payne y Erik Sperling, paleont√≥logos en la Universidad de Stanford. Revisaron una enorme base de datos de f√≥siles¬†en internet para graficar los riesgos de extinci√≥n en diferentes latitudes durante la cat√°strofe. Cuando terminaron su an√°lisis, enviaron su gr√°fica a Seattle. Deutsch y Penn la compararon con la predicci√≥n de su modelo de computadora. Estas coincidieron. "Fue el momento m√°s emocionante de mi vida como cient√≠fico", record√≥ Deutsch. Michael Benton, paleont√≥logo en la Universidad de Bristol, Inglaterra, quien no particip√≥ en el estudio, afirm√≥ que esto aclar√≥ el papel del calor y el ox√≠geno como causas de la extinci√≥n masiva. "Este es un claro ejemplo de que, evidentemente, tienen una relaci√≥n", coment√≥. El nuevo estudio plantea una alerta importante para los seres humanos en los siglos por venir. A la larga, los volcanes de Siberia arrojaron mucho m√°s di√≥xido de carbono a la atm√≥sfera que el que jam√°s emitiremos al quemar combustibles f√≥siles. No obstante, nuestra tasa anual de emisiones de carbono es, de hecho, m√°s alta. El carbono que hemos emitido durante los dos √ļltimos siglos ya ha calentado la atm√≥sfera, y el oc√©ano ha absorbido gran parte de ese calor. Adem√°s, ahora, al igual que durante la extinci√≥n del P√©rmico-Tri√°sico, el oc√©ano est√° perdiendo ox√≠geno. Durante los √ļltimos cincuenta a√Īos, los niveles de ox√≠geno han disminuido en un dos por ciento. "La forma en que el sistema de la Tierra est√° respondiendo ahora a la acumulaci√≥n de CO2 es exactamente la misma que hemos visto anteriormente", se√Īal√≥ Lee Kump, geocient√≠fico en la Universidad Estatal de Pensilvania. Depende de nosotros qu√© tanto m√°s se calentar√° el planeta. Se necesitará un enorme esfuerzo internacional para que este aumento se mantenga por debajo de los menos 15 grados Celsius, aproximadamente. Si seguimos usando todos los combustibles fósiles en la Tierra, esta podría calentarse hasta 8 grados Celsius para el año 2300. Conforme se caliente el océano, sus niveles de oxígeno seguirán bajando. Si algo nos puede enseñar la historia antigua, es que las consecuencias para la vida -en especial la vida marina en las partes más frías del océano- serán desastrosas. "Si no lo controlamos, el calentamiento global pondrá nuestro futuro en la misma dimensión que algunos de los peores eventos de la historia geológica", afirmó Deutsch.