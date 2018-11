El científico que defiende su experimento de modificación genética a dos bebés

Fotografia: EFE Agrandar la foto + Twittear Por unos segundos, el auditorio del sal√≥n de actos del vest√≠bulo de la Universidad de Hong Kong permaneci√≥ en vilo al ver que He Jiankiu, el genetista chino que anunci√≥ el lunes haber modificado el ADN de dos beb√©s reci√©n nacidas, no aparec√≠a. "No s√© d√≥nde est√°", asegur√≥ Robin Lovell-Badge, del Instituto Francis Crick tras presentarle. Pero tras esos momentos de incertidumbre, el investigador entr√≥ por una puerta lateral cartera en mano para defender un experimento que ha puesto en jaque a la comunidad cient√≠fica y anunciar que hay un segundo embarazo con este tipo de embriones "en sus primeras etapas". No obstante, remarc√≥ que por el momento ha detenido sus pruebas "debido a la situaci√≥n actual", en alusi√≥n al esc√°ndalo que su investigaci√≥n ha generado. Al comienzo de su intervenci√≥n, He se disculp√≥ por haber dado a conocer su experimento sin avisar previamente a los organizadores de la Segunda Cumbre de Edici√≥n de Genoma Humano, que se celebra esta semana en la excolonia brit√°nica. Como justificaci√≥n, asegur√≥ haber enviado el art√≠culo con los datos de la prueba a una revista cient√≠fica, aunque no mencion√≥ el nombre de la publicaci√≥n. En un discurso repleto de vac√≠os de informaci√≥n, no identific√≥ a los supuestos cient√≠ficos consultados en las diferentes etapas de la investigaci√≥n ni dio detalles sobre el supuesto seguimiento √©tico que deber√≠a haber llevado a cabo en cada fase seg√ļn las normas √©ticas que adoptan los miembros de su profesi√≥n. "Solo ha dado rasgos generales porque sabe que ha obviado las buenas pr√°cticas en cualquier ensayo", asegur√≥ a este diario la experta en bio√©tica Mar√≠a de Jes√ļs Medina Arellano, de la Universidad de M√©xico y una de las participantes en el congreso cient√≠fico en Hong Kong. "Busca reconocimiento", a√Īadi√≥. El genetista, formado en las universidades estadounidenses de Rice y Stanford, sorprendi√≥ el lunes al mundo al anunciar el nacimiento, hace "algunas semanas" de Nana y Lulu, dos gemelas chinas a las que se les modific√≥ el gen CCR5, que el virus del sida utiliza como puerta para atacar el sistema inmunol√≥gico humano. He aclar√≥ que, tras la decisi√≥n de una pareja de retirarse del proyecto, trabaj√≥ con otras siete en las que el var√≥n era portador del virus del sida y la mujer no. Seg√ļn dijo, tras lograr la gestaci√≥n con √©xito de los embriones en "Grace", la madre de las gemelas, utiliz√≥ once embriones en seis intentos de implantaci√≥n. Ahora asegura que las ni√Īas se encuentran en perfecto estado de salud, en su casa, y su experimento no ha provocado ninguna mutaci√≥n no deseada. "Me siento orgulloso. Me siento a√ļn m√°s orgulloso porque el padre (de las ni√Īas gemelas) pens√≥ que hab√≠a perdido la esperanza en su vida", indic√≥. Aferr√°ndose a la idea de que su m√©todo "puede ser la √ļnica manera de curar alguna enfermedad", el investigador, que dijo haber autofinanciado su trabajo y rechaz√≥ cualquier implicaci√≥n de su compa√Ī√≠a, insisti√≥ en que "si la tecnolog√≠a est√° disponible, podemos ayudar a la gente que lo necesita". Con estas declaraciones dej√≥ entrever su postura tras haber llevado a cabo una investigaci√≥n -a√ļn en secreto- que puede potencialmente ayudar a evitar enfermedades hereditarias al eliminar o cambiar la codificaci√≥n problem√°tica en los embriones. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre el da√Īo que podr√≠a causar no solo al individuo sino tambi√©n a las generaciones futuras la modificaci√≥n de esos embriones, ha sido el detonante de las cr√≠ticas llegadas de cient√≠ficos de diferentes partes del globo. Incluido el Premio Nobel de Fisiolog√≠a David Baltimore, uno de los organizadores del congreso en Hong Kong, tom√≥ la palabra tras el discurso de He para lamentar que haber procedido de esta manera es "irresponsable". "No creo que haya sido un proceso transparente. Solo lo hemos sabido despu√©s de que sucediera y los ni√Īos nacieran", afirm√≥ para asegurar que ma√Īana habr√≠a una declaraci√≥n formal por parte de la organizaci√≥n. De la misma forma, un grupo de 122 cient√≠ficos chinos firmaron una carta de repulsa, en la que califican el experimento de "locura", y se lamentan de la mancha que He ha echado sobre la reputaci√≥n de la investigaci√≥n en ese pa√≠s. Y m√°s. Las autoridades cient√≠ficas ordenaron la apertura de una investigaci√≥n sobre las pruebas dirigidas por He, la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnolog√≠a en la que trabajaba como profesor asociado, se distanci√≥ de √©l al apuntar que se encuentra en excedencia desde febrero e incluso el hospital con el que He hab√≠a supuestamente colaborado denunci√≥ una posible falsificaci√≥n de firmas. Pese al esc√°ndalo y la lluvia de cr√≠ticas alrededor de su anuncio, He defendi√≥ su experimento y asegur√≥ que vigilar√≠a a las dos reci√©n nacidas durante los pr√≥ximos 18 a√Īos y si era posible y las ni√Īas acced√≠an, tambi√©n despu√©s. La discriminaci√≥n que sufren los portadores del virus del sida-estigmatizados en China- y la prevalencia de esta enfermedad en diferentes partes del mundo, fueron las razones que, seg√ļn explic√≥, le empujaron a llevar a cabo un experimento que en palabras de Medina no deber√≠a haber ocurrido. "Tiene que haber consecuencias ejemplares para que no vuelva a suceder", asegur√≥ la experta. Pero la caja de Pandora ya est√° abierta y es probable que haya otro beb√© modificado gen√©ticamente en camino. A la espera de conocer cu√°l ser√° la postura que tome la comunidad cient√≠fica tras el experimento, He lo tiene claro. "Si mi hijo pudiera tenerlo (el virus del sida), tambi√©n lo hubiera hecho con √©l", concluy√≥ antes de marcharse por la puerta de atr√°s.