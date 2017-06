El mapa mundial de peligros para la salud en el que América Latina aparece en rojo

Fotografia: EcoHealth Alliance Agrandar la foto + Twittear América Latina es un caldo de cultivo de virus que podrían dar lugar a una futura pandemia global, según los mapas de riesgo elaborados por EcoHealth Alliance, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la prevención de enfermedades. En un estudio publicado en la revista especializada Nature, los investigadores analizaron los virus que portan los mamíferos, como los murciélagos, los simios y los roedores y observaron cómo interactúan con los humanos en distintas regiones del mundo. Algunas de las infecciones más preocupantes para la humanidad pasaron de los animales a las personas: los científicos creen que el brote de ébola de 2014 surgió de murciélagos, mientras que el virus del VIH-Sida vino de los chimpancés. Los investigadores de EcoHealth Alliance creen que este tipo de mapas de peligro pueden ayudar al mundo a prepararse para cuando se produzca la próxima infección de animales a humanos, para prevenir futuras crisis como la del Sida, el Ébola o la gripe aviar. Murciélagos, los más peligrosos Los científicos concluyeron que los mamíferos que acarrean un mayor peligro son los murciélagos. De acuerdo al estudio la región del mundo que claramente engendra un mayor riesgo por la presencia de estos animales es la de la Amazonía, una de las de mayor biodiversidad del planeta, que incluye a Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam. El mapa también señala como zona de riesgo por murciélagos a América Central. Según el estudio, cada especie de murciélago puede ser portadora de 17 enfermedades zoonóticas, que son aquellas que ya infectaron tanto a animales como a humanos. En el caso de los primates y roedores el número de infecciones zoonóticas por especie es de 10. El riesgo por primates está repartido por las regiones tropicales y la amenaza por roedores, aunque es global, está también concentrada en América del Sur. Cómo se hicieron los mapas Los investigadores primero identificaron 586 virus conocidos que infectan a especies de mamíferos, de los que 188 son zoonóticos. Algunas de las especies de mamíferos ya han sido estudiadas con mucho detalle, así que los investigadores pudieron estudiar también qué características del hábitat y costumbres de las especies hacían más probable la transmisión a humanos. Combinando todos estos datos, estimaron qué especies portan los virus con un mayor potencial de infectar al ser humano y las localizaron en un mapa para identificar zonas de riesgo. ¿De qué valen estos mapas? "El mensaje de este estudio es que las enfermedades están emergiendo por el impacto humano sobre el medio ambiente. Nuestra respuesta es: minimicemos nuestro contacto directo con la vida silvestre, tanto por caza como por destrucción del hábitat", le dijo el doctor Kevin Olival, uno de los investigadores del estudio a James Gallagher, periodista de la BBC. James Lloyd-Smith, de la Universidad de California, en Los Ángeles, puntualiza que "aunque la mayoría de las pandemias son zoonosis, la mayoría de los zoonosis no causan pandemias". "Es mejor usar las predicciones para darle prioridad a la investigación y a los esfuerzos de monitoreo de virus, pero no para tomar decisiones sobre políticas específicas", le dijo a la BBC. Entretanto, la próxima investigación de EcoHealth Alliance se centrará en las aves, para identificar potenciales fuentes de infecciones zoonóticas como la gripe aviar. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario