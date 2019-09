El revolucionario material natural para reemplazar el plÃ¡stico

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Uno de los grandes desaf√≠os de la ingenier√≠a de los materiales ha sido lograr crear un producto que sea fuerte y extensible a la vez. Hasta ahora, aumentar la rigidez de un material significaba reducir su extensibilidad, y viceversa. No obstante, investigadores en Finlandia han resuelto el problema inspir√°ndose en la naturaleza y con ingredientes biol√≥gicos para crear un producto realmente revolucionario. Se trata de una combinaci√≥n √ļnica de materiales que supera en firmeza, resistencia y extensibilidad a los actuales productos sint√©ticos y naturales y que, adem√°s, es biodegradable. Madera y telara√Īa T√©cnicos e ingenieros de la Universidad Aalto y el Centro de Investigaci√≥n T√©cnica VTT, en Finlandia, adhirieron fibras de celulosa de madera a la prote√≠na de la seda de telara√Īa. El resultado es un material muy firme, el√°stico y resistente que bien podr√≠a reemplazar el pl√°stico en m√ļltiples usos. Sus aplicaciones futuras incluyen compuestos con base biol√≥gica,¬†productos m√©dicos, fibras quir√ļrgicas, la industria textil, empaques y envoltorios. Seg√ļn el profesor Markus Linder, de la Universidad Aalto, la naturaleza ofrece excelentes materias primas que est√°n f√°cilmente disponibles para el desarrollo de nuevos materiales, como la celulosa r√≠gida y la resistente y flexible seda que se utilizaron en la investigaci√≥n. La ventaja de ambos materiales es que, contrario al pl√°stico, son biodegradables y no da√Īan el medio ambiente ni constituyen un potencial riesgo para la salud como los micropl√°sticos. "Nuestros investigadores s√≥lo necesitan poder reproducir estas propiedades naturales", se√Īal√≥ el profesor Linder, que tambi√©n dirigi√≥ la investigaci√≥n. Materiales y m√©todos Uno de los productos naturales que utilizaron provino del abedul, un √°rbol abundante en los bosques del norte de Europa, que combinaron con prote√≠na de seda clonada sint√©ticamente. La celulosa de la madera y la seda son biopol√≠meros que demuestran un gran potencial como futuros materiales sostenibles. Tambi√©n tienen propiedades que se complementan y son aptas para combinarse en materiales compuestos donde¬†la celulosa forma el elemento de rigidez y la seda la matriz resistente. "Utilizamos pulpa de abedul, desintegrada para obtener nano fibrillas y √©stas las alineamos en forma de un andamio firme. Al mismo tiempo, infiltramos esa estructura con una matriz adhesiva de seda de telara√Īa que es suave y disipa energ√≠a", explic√≥ Pezhman Mohammadi, cient√≠fico investigador de VTT. La seda es un producto natural que es secretado por animales como gusanos de seda y que tambi√©n se encuentra en las telara√Īas. Sin embargo, la seda utilizada por los investigadores de la Universidad de Aalto no fue realmente tomada de las secreciones de estos invertebrados sino producida por los cient√≠ficos combinando bacteria y ADN sint√©tico. "Como conocemos la estructura del ADN, podemos copiarla y utilizarla para fabricar las mol√©culas de prote√≠na de seda que son qu√≠micamente similares a las que se encuentran en los hilos de una telara√Īa", indic√≥ Linder. "El ADN contiene toda esta informaci√≥n. Nuevos compuestos Los investigadores a√Īadieron que su trabajo ilustra las nuevas y vers√°tiles posibilidades de la ingenier√≠a de prote√≠nas. "En el futuro, podr√≠amos fabricar compuestos similares con materiales b√°sicos ligeramente diferentes y lograr una colecci√≥n de productos con caracter√≠sticas diferentes para otras aplicaciones", dijo Pezhman Mohammadi. "Actualmente, estamos trabajando en la producci√≥n de nuevos materiales compuestos como implantes, objetos resistentes a los impactos y otros productos", concluy√≥ el cient√≠fico. El proyecto investigativo es parte de un trabajo desarrollado por el Centro de Excelencia en Ingenier√≠a Molecular de Materiales H√≠bridos Biosint√©ticos (Hyber). ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario