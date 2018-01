Espectacular eclipse de la superluna azul de sangre del 31 de enero

Fotografia: NASA Agrandar la foto + Twittear Nadie que esté vivo actualmente habrá visto jamás algo similar. Y es que la última vez que tuvo lugar este fenómeno extraordinario fue en 1866. El 31 de enero se dará una rara coincidencia de fenómenos astronómicos: un eclipse lunar, una superluna, una luna azul y una luna de sangre. La superluna azul de sangre será visible fundamentalmente desde el oeste de América del Norte a través del Pacífico hasta el este de Asia. ¿Cuáles son las características de los fenómenos astronómicos que coincidirán el 31 de enero? Superluna El término se refiere a una Luna que está llena cuanto se encuentra en el punto más cercano en su órbita alrededor de la Tierra. "La órbita de la Luna es muy alargada y en ocasiones cuando la Luna es llena coincide que está cerca de nosotros", explicó a BBC Mundo el científico mexicano Francisco Diego, catedrático de astronomía de University College London o UCL, parte de la Universidad de Londres. "Claro que eso pasa cada mes, que la Luna se acerca y se aleja de nosotros siguiendo su órbita, pero si el acercamiento coincide con la Luna llena a ésta se le llama superluna". La órbita de la Luna es elíptica, y un lado (apogeo) está unos 50.000 km más alejado de la Tierra que el otro más cercano (perigeo). "Cuando la Luna se ve 10 a 15% más grande de lo que sería una más pequeña, el cambio es considerable y se aprecia a simple vista", afirmó Diego. La superluna del 31 de enero será la tercera de lo que la NASA denomina una trilogía de superlunas, ya que el fenómeno también tuvo lugar el 3 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018. Luna azul "La superluna será además la segunda Luna llena que tenemos enero", señaló Diego. "Se trata de un mes con dos Lunas llenas y cuando eso pasa se le llama Luna azul". Eclipse lunar El 31 de enero la Tierra, el Sol y la Luna se alinearán, dando lugar a un eclipse lunar total. "La Luna llena va a coincidir con el momento en que la Luna entra en la sombra de la Tierra produciéndose un eclipse". En América del Norte el eclipse será visible antes del amanecer del 31 de enero. También podrá ser observado en Asia, Australia, Nueva Zelanda y este de Rusia. En gran parte de América del Sur, África y Europa Occidental el eclipse total no será visible. Luna de sangre Los observadores del eclipse verán una gran Luna de color rojizo, conocida como "Luna de sangre". "El color de la Luna durante un eclipse total de Luna se debe a la atmósfera de la Tierra", explicó Diego. "Si estuviéramos en la Luna en ese momento veríamos que la Tierra pasa delante del Sol. La Tierra se ve como un disco oscuro, pero recordemos que la Tierra tiene atmósfera y la luz que pasa a través de la atmósfera que va rumbo a la Luna se desvía". "La parte roja de la luz llega a la Luna. Si estuviéramos en la Luna veríamos el mismo color que se ve en una puesta de sol. Pero en este caso sería una puesta de sol que se vería como un anillo rojo alrededor de la Tierra y ésa es la luz que viene a iluminar la Luna y por eso se ve roja". La dispersión de la luz es lo que explica también los atardeceres rojos en la Tierra. Y este fenómeno no tiene que ver con la distancia que debe recorrer la luz, sino con que el ángulo con que los rayos del Sol nos llegan. "En el caso de los atardeceres rojos, lo que pasa es que hay moléculas en la atmósfera de la Tierra, principalmente nitrógeno, agua, oxígeno. Son moléculas que dispersan la luz azul, por eso el cielo se ve azul durante el día". "Cuando el Sol se oculta o antes de salir el Sol, la luz roja domina en ese momento porque es la luz que atraviesa la atmósfera más fácilmente". La próxima vez que coincidan los fenómenos de este 31 de enero de 2018 será en 19 años, el 31 de enero de 2037. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario