Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Karen Uhlenbeck ha llevado una vida moldeada en base a sus imperfecciones para mostrarse a s√≠ misma que el √©xito no es exclusividad de unos pocos. Durante a√Īos ha tenido que luchar contra la discriminaci√≥n y la igualdad de g√©nero en el campo de la ciencia, logrando gracias a su prodigiosa mente y fascinantes teor√≠as convertirse este martes en la¬†primera mujer en recibir el Premio Abel, considerado el Nobel de las matem√°ticas. La cient√≠fica estadounidense de 76 a√Īos fue elegida por la Academia de las Ciencias y Letra de Noruega gracias a su trabajo sobre "superficies m√≠nimas" como lo son las pompas de jab√≥n. "Ha cambiado dram√°ticamente el panorama en matem√°ticas", justific√≥ la decisi√≥n el presidente del Comit√© del Premio Abel, Hans Munthe-Kaas. "Sus teor√≠as han revolucionado nuestro entendimiento en las superficies m√≠nimas, como por ejemplo mayores problemas de minimizaci√≥n en dimensiones m√°s altas". Un caso que¬†se da en la pompas de jab√≥n, que desde el punto de vista matem√°tico posee un particular inter√©s dado que es capaz transformar la capa m√°s exterior del jab√≥n en la forma de la menor superficie: una esfera perfecta. Representar y manipular las burbujas matem√°ticamente permite a los investigadores establecer el comportamiento de fen√≥menos f√≠sicos, como los campos de electricidad. Inspiraci√≥n Las revelaciones matem√°ticas de Uhlenbeck le ha dado a te√≥ricos de la f√≠sica las herramientas para tratar de descifrar algunos de los m√°s grandes misterios que enfrentan, como es el comportamiento de las part√≠culas subat√≥micas y la unificaci√≥n entre las fuerzas electromagn√©ticas y nuclear. Asimismo su figura ha servido de inspiraci√≥n a muchas mujeres, como lo reconoce el profesor Jim al Khalili, f√≠sico de la Universidad de Surrey. "Matem√°ticos j√≥venes no solo conocen su trabajo, tambi√©n conocen cu√°n duro ha trabajado para promover las matem√°ticas y animar a j√≥venes mujeres para que se abran paso en el campo de la ciencia", le dijo a la BBC. De peque√Īa ella hab√≠a querido ser cient√≠fica, pero tom√≥ el camino de las matem√°ticas cuando comenz√≥ su carrera en la universidad de Michigan. Uhlenberck tambi√©n recibi√≥ los US$700.000 del premio, que desde que fue creado, en 2002, solo hab√≠a sido ganado por hombres. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario