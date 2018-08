La colonia de pingüinos rey más grande del mundo disminuye un 90 %

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Después de tres décadas sin ser vista por los humanos, una colonia gigante de pingüinos rey ha perdido el 90 por ciento de su población, de acuerdo con un nuevo estudio. La colonia de 500.000 parejas reproductoras, desde hace mucho considerada la más grande de pingüinos rey en el mundo, vivía en Île aux Cochons (o isla de los Cerdos), un territorio francés en el archipiélago de Crozet en el sur del océano Índico, entre Sudáfrica y la Antártida. Sin embargo, los pingüinos no se han contado en persona desde 1982, la última vez que los investigadores visitaron la isla. A finales de 2016, los investigadores sobrevolaron en helicóptero y vieron una cantidad de pingüinos notoriamente menor a la que esperaban. A raíz de eso, los investigadores examinaron detenidamente tres décadas de imágenes satelitales y concluyeron que solo hay sesenta mil parejas reproductoras restantes en la isla. "De verdad nos resulta sorprendente", dijo Henri Weimerskirch, coautor del nuevo artículo publicado en Antarctic Science y miembro de los equipos de investigación de 1982 y 2016. "Es realmente muy deprimente". El equipo de investigadores sospecha que el cambio climático puede ser uno de los factores, como lo ha sido en otras colonias de pingüinos en partes de la Antártida. Sin embargo, la competencia para obtener recursos, las enfermedades y la reubicación quizá también contribuyeron a la pérdida de población. Los científicos planean hacer un conteo en la isla, pero no pueden llegar al lugar sino hasta finales del otoño de 2019, debido a problemas de costo y coordinación, comentó Weimerskirch, director de investigaciones del Centro Chizé de Estudios Biológicos en el Centro Nacional Francés de Investigación Científica. No es fácil llegar a la isla de los Cerdos, una reserva natural protegida, y los animales no pueden verse desde el agua porque la colonia se encuentra tierra adentro, señaló. Si el conteo desde las imágenes satelitales es correcto, la población global de pingüinos rey ha disminuido de manera significativa; se calcula que ahora existen de 1,5 a 1,7 millones de parejas reproductoras en todo el mundo después de esta pérdida. Antes no se consideraban una especie en peligro de extinción, pero ahora podrían serlo, dijo Weimerskirch. Los pingüinos rey son la segunda de estas especies de mayor tamaño después de los pingüinos emperador. No anidan, sino que ponen un huevo y los padres toman turnos incubándolo durante dos meses con una capa abdominal llamada parche o placa de incubación. Los pingüinos rey dejan en tierra firme a sus jóvenes crías y nadan al sur para buscar peces y calamares en las aguas del frente polar de la Antártida, donde el agua fría y profunda se mezcla con mares más templados. Si no logran llegar al frente polar ni nadar de regreso en cuestión de una semana, sus crías mueren de hambre. El problema parece haber comenzado en 1997, cuando un suceso climático de El Niño aumentó la temperatura de manera considerable durante un año, lo cual alejó sus fuentes de alimento más al sur, por lo que las crías murieron antes de que los padres pudieran regresar a alimentarlas. Todas las colonias de pingüinos rey en el océano Índico sur sufrieron ese año, pero las poblaciones en la isla de la Posesión, cerca de ahí, se recuperaron rápidamente, según mostraron los conteos en el lugar, así que los investigadores supusieron que la colonia también se había recuperado en la isla de los Cerdos, dijo Weimerskirch. Las imágenes satelitales muestran que no fue así. No está claro por qué la colonia no se recuperó. Weimerskirch dijo que entre las posibilidades está algún tipo de infección o parásito que solo afectó a los animales en esta isla; los depredadores como los gatos ferales, que acaban con los nidos, o quizá hubo demasiada competencia por los recursos en la colonia gigante y solo las criaturas más aptas pudieron sobrevivir. Algunos de los animales pudieron haberse mudado de la isla de los Cerdos, que tiene cerca de 67 kilómetros cuadrados (casi el tamaño de Manhattan), comentó Weimerskirch. Dijo que el equipo detectó una pequeña colonia en una isla cercana, la cual no existía en la década de los ochenta. Sin embargo, solo incluye algunas decenas de miles de parejas reproductoras -la cantidad no se acerca ni un poco al número que se perdió- y la reubicación no es fácil para los pingüinos, que naturalmente regresan al lugar donde nacieron. Emiliano Trucchi, biólogo evolutivo de la Universidad de Ferrara en Italia, quien también estudia a los pingüinos rey en el archipiélago de Crozet, dijo que el informe lo perturbó. El trabajo que Trucchi y sus colegas publicaron a principios de este año planteó preguntas acerca de cómo los pingüinos rey podrían lidiar con mares que se calientan debido al cambio climático. Su modelo predijo que los pingüinos de Crozet perderían su hábitat para el año 2100 y se verían obligados a trasladarse a otro lugar o morir. Un problema local como lo que está sucediendo en la isla de los Cerdos podría acelerar su declive, dijo Trucchi. "Deben hacerse investigaciones más profundas", agregó. "Es un proceso muy peculiar y debemos entender cómo incluirlo en el panorama general". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario