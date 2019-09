Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Las part√≠culas de carbono negro que contaminan el aire que respiramos llegan hasta la zona de la placenta donde se encuentra el feto en desarrollo en las mujeres embarazadas, seg√ļn un estudio que acaba de salir a la luz. La investigaci√≥n fue publicada por la revista cient√≠fica¬†Nature Communications y podr√≠a suponer el primer paso para explicar por qu√© la poluci√≥n est√° vinculada a un mayor riesgo de aborto espont√°neo, parto prematuro y bajo peso al nacer. Es la primera vez que se prueba que¬†el holl√≠n -este tipo de part√≠culas-¬†"atraviesa la placenta", lo cual hab√≠a sido sugerido, pero no se hab√≠a podido demostrar hasta ahora, se lee en el estudio. Los expertos de la Universidad de Hasselt (B√©lgica) a cargo de la investigaci√≥n dicen que las mujeres embarazadas pueden tomar medias preventivas, como evitar las calles con mayor tr√°fico. Sin embargo, tambi√©n advierten que la contaminaci√≥n del aire solo puede¬†combatirse "a nivel pol√≠tico". Los cient√≠ficos analizaron las placentas de cinco beb√©s que nacieron prematuramente y de otros 23 embarazos a t√©rmino completo. Usando im√°genes de alta resoluci√≥n, descubrieron part√≠culas de carbono negro en el lado fetal de cada una de las placentas que observaron. Las 10 madres que viv√≠an m√°s cerca de carreteras transitadas y, que por tanto hab√≠an sido expuestas a niveles m√°s altos de poluci√≥n durante el embarazo, ten√≠an m√°s part√≠culas de contaminaci√≥n en la placenta, en comparaci√≥n con las que fueron expuestas a una poluci√≥n menor, quienes viv√≠an al menos a 500 metros de esas carreteras. Los investigadores creen que esas part√≠culas viajan desde los pulmones de la madre hasta la placenta. C√≥mo funciona la placenta La placenta est√° compuesta por: la placenta fetal, hecha del mismo tejido que forma el feto

la placenta materna, hecha a partir de tejido del √ļtero de la madre El ox√≠geno y los nutrientes atraviesan la placenta materna hasta llegar a la placenta fetal y son despu√©s transportados al feto a trav√©s del cord√≥n umbilical. Los productos de desecho del feto, como el di√≥xido de carbono, retornan a trav√©s de ese sistema hacia el otro lado. En el medio hay una membrana semimpermeable hecha de tejidos placentarios. Se sabe que sustancias como el alcohol, la nicotina y otras drogas pueden atravesar la placenta, por eso se advierte que las mujeres eviten estas sustancias durante el embarazo. "Mecanismo plausible" En el estudio, liderado por el profesor Tim Narwot, quien est√° especializado en c√≥mo factores ambientales afectan a la biolog√≠a humana, se lee lo siguiente: "Nuestros resultados demuestran que la barrera placentaria humana no es impenetrable para las part√≠culas (de carbono negro)". "Deber√°n hacerse m√°s investigaciones para demostrar si esas part√≠culas pueden alcanzar el feto" y si eso "representa un mecanismo potencial que explica los efectos nocivos para la salud de la poluci√≥n desde los primeros a√Īos de vida", agregaron. Jonathan Grigg, un experto de la Universidad Queen Mary de Londres que estudia los efectos de la poluci√≥n del aire en ni√Īos, le dijo a la BBC que hay "evidencias epidemiol√≥gicas muy fuertes de que la exposici√≥n de las madres a part√≠culas de poluci√≥n del aire est√° asociada con¬†resultados adversos, como el aborto espont√°neo". "Este es el principio que muestra que hay un 'mecanismo plausible' que podr√≠a desencadenar esos efectos". Andrew Shennan, catedr√°tico de obstetricia en el King's College de Londres, a√Īade que las "part√≠culas peque√Īas como las que se desprenden al fumar pueden causar bastantes enfermedades relacionadas con la placenta, y esto nuevos descubrimientos generan preocupaci√≥n". "Sus posibles efectos en el beb√© y en la madre justifican una mayor investigaci√≥n". ¬ŅQu√© pueden hacer las mujeres embarazadas? Ambos expertos coinciden en que las mujeres embarazadas no pueden cambiar el entorno atmosf√©rico en el que viven. Grigg dice que las mujeres "no deber√≠an obsesionarse demasiado a la hora de caminar por la calle, pero pueden pensar en buscar maneras de reducir su exposici√≥n (a part√≠culas de carbono)". "Es muy dif√≠cil para un individuo escapar de ello (de la contaminaci√≥n), tenemos que respirar", dijo Narwot, el autor del estudio. Pero sugiere algunas medidas que podr√≠an ayudar: "No ventilen las casas justo frente al tr√°fico, mejor en la parte trasera. Y cuando sea posible, si usan la bicicleta o caminan elijan las carreteras menos transitadas". "Pero en general esto debe abordarse a niveles pol√≠ticos".