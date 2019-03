La espectacular imagen que muestra por primera vez los colores ocultos de la Luna

Fotografia: Andrew Mccarthy Agrandar la foto + Twittear La Luna tambi茅n tiene colores. Y ahora podemos verlos gracias a una imagen que muestra por primera vez c贸mo se ven los minerales presentes en la superficie del sat茅lite. Para crear la imagen, el astrofot贸grafo Andrew Mccarthy tuvo que juntar 150.000 im谩genes, lo que dio como resultado una fotograf铆a con 64 megap铆xeles de聽resoluci贸n.



El objetivo de Mccarthy era mostrar esos colores ocultos que la Luna tiene y que los humanos no pueden ver debido a que nuestros ojos no son sensibles a toda la gama de colores. En la impresionante imagen, cada color representa la concentraci贸n de un tipo de mineral. El reconocido fot贸grafo se bas贸 en el mapa sobre la superficie de la Luna que elabor贸 el Servicio Geol贸gico de los Estados Unidos. Como en una fotograf铆a anterior, Mccarthy us贸 dos c谩maras especiales que le permitieron captar el color, las textura y el entorno del sat茅lite, adem谩s de un telescopio con un tr铆pode el茅ctrico que le permit铆o sincronizar todo con el movimiento de la Tierra mientras realizaba el registro. El fot贸grafo us贸 el programa聽Autostakkert para unir las im谩genes y eliminar el ruido causado por la atm贸sfera, y posteriormente ajust贸 las tonalidades de las im谩genes. Adem谩s, Mccarthy public贸 una animaci贸n que muestra el proceso de transformaci贸n de una Luna llena a la imagen que muestra todas las concentraciones de minerales.