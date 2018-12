Obituario 2018: Stephen Hawking (1942 - 2018)

Agrandar la foto + Twittear El genial f√≠sico que present√≥ los misterios de la ciencia a millones de lectores y que desarrollo estudios pioneros sobre el universo, muri√≥ el 14 de marzo a los 76 a√Īos en su residencia en Cambridge, Gran Breta√Īa. Hawking sufr√≠a desde los 21 a√Īos de una enfermedad degenerativa llamada esclerose lateral amiotr√≥fica (ELA), que paraliz√≥ sus movimientos y hasta su voz, confin√°ndolo en una silla de ruedas. La enorme contribuci√≥n de Hawking para a la ciencia lleg√≥ en dos frentes. La primera, el haber acercado al p√ļblico a la cosmolog√≠a con libros que explicaban el fascinante mundo de la astrof√≠sica a trav√©s de un lenguaje y de apelo al pop como El Gran Proyecto (2010), El Universo en una C√°scara de Nuez¬† (2001) y, principalmente, Una Breve Historia del Tiempo (1988), best-seller que vendi√≥ m√°s de 10 millones de copias. Y su contribuci√≥n acad√©mica, sobre gravedad, teor√≠a cu√°ntica, relatividad y sobre todo, los agujeros negros. Encantado por los misterios del universo, el propio Hawking era un misterio para la medicina. Los m√©dicos le hab√≠an dado pocos a√Īos de vida despu√©s de haber diagnosticado su enfermedad.¬† Cuando alcanz√≥ el estrellato despu√©s de la publicaci√≥n del libro Una Breve Historia del Tiempo, ya no pod√≠a hablar. Su voz se har√≠a mundialmente conocida, por su tono met√°lico a trav√©s del sintetizador usado para leer lo que digitaba. El mismo atribu√≠a su notoriedad a esa condici√≥n. "Las personas quedan fascinadas por el contraste entre mis capacidades f√≠sicas extremamente limitadas y la inmensidad del universo del que trato", lo dec√≠a con humor. Hawking sabia - y aparentemente le gustaba - ser visto como una celebridad de la cultura pop. Particip√≥ en series como Los Simpsons, Futurama, Star Trek y Big Bang Theory, tema de un film de Hollywood. Adem√°s le encantaba hacer declaraciones controversiales como cuando afirm√≥ que "Dios no tiene lugar en las teor√≠as de la creaci√≥n del universo". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario